A judici els guàrdies civils que van humiliar un belga que parlava en català

Viatjava ai quan es va disposar a passar pelsdedel Prat va viure una experiència, si més no, que sorprèn. Un cop ja havia deixat els seus objectes personals a la cinta, va passar per sota de l'arc de seguretat, però el personal de seguretat el va aturar en veure que duia alguna cosa sota la roba. L'home va explicar que es tractava d'unaa causa d'un càncer de còlon.El passatger explica que el vigilanti li exigia que. L'home va respondre que preferia el català perquè no entenia bé el castellà i el vigilant va requerir la presència de la. "", van dir-li. Finalment, i davant la insistència, l'home els va mostrar la bossa fecal davant de tots els altres passatgers que feien cua.Amb tot, els agents el van dur a una sala on li van imposar: alteració d'ordre públic i negació a col·laborar amb la policia. A més, li van tornar a ordenar que es despullés de cintura cap amunt per mostrar la bossa i li van revisar de nou l'equipatge. Un cop dins de l'avió, un guàrdia civil el va anar a buscar per dir-li queL'Audiència de Barcelona veu indicis de tractament abusiu i humiliant i. Els magistrats consideren curiós que els agents no parlin català, però sí francès o anglès, llengües no oficials a l'Estat. La decisió s'ha pres després que el passatger recorregués la decisió d'una jutgessa d'arxivar la causa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor