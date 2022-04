L'Antàrtida té ara menys gel marí que mai, des que es tenen registres. De fet, la superfície d'aquesta massa gelada al sud del planeta Terra era el febrer d'aquest 2022 d'1,92 milions de quilòmetres quadrats, segons va anunciar el Centre Nacional de Dades de la Neu i el Gel dels Estats Units.Són 190.000 quilòmetres quadrats menys que en el mínim històric anterior, registrat el 2017. Els científics, però, no asseguren si la disminució de superfície serà la tendència dels pròxims anys o el gel es podrà recuperar, ja que hi ha diversos fenòmens que hi influeixen, més enllà del clima. El gel marí és tot el que es troba flotant per les zones polars i a l'Antàrtida hi ha moltes fluctuacions en la superfície."És un continent molt gran i hi ha zones molt fredes i d'altres no tant. A més, el forat a la capa d'ozó ha provocat circulacions atmosfèriques amb impacte divers. A la península Antàrtica hi ha més escalfament del que seria habitual, però en el continent el fred es conserva més perquè queda més tancat degut a aquestes circulacions", ha explicat al 324 Sergi González, de l'Agència Estatal de Meteorologia.

