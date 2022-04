Uriel Bertran, dirigent de Solidaritat, es presenta al secretariat de l'ANC

El dirigent de Solidaritat Catalana per la Independènciaha presentat candidatura per formar part del. Un pas previ per rellevari convertir-se en el nou president de l'entitat? "No m'ho he plantejat en aquests termes, no em postulo, em presento per treballar", assegura en declaracions a. Aquest dimarts, l'ANC ha presentat la llista provisional de candidats al secretariat nacional, entre els quals destaquen la jurista Dolors Feliu l'activista Jordi Pesarrodona , dos noms que sí que s'han postulat per prendre el relleu a l'actual presidenta.Economista proper a Paluzie, Bertran és soci de l'ANC des de fa anys tot i que fins ara no s'hi havia pogut implicar a fons. Insisteix que "no ha pensat" en la presidència i demana esperar a veure els resultats, que es faran públics el 14 de maig. En tot cas, sí que aposta perC dins del moviment independentista en un moment de desorientació estratègica i de distanciament entre l'entitat i l'àmbit institucional del moviment. En conversa amb aquest diari, Bertran assegura que l'organització ha mantingut un discurs sòlid després dels fets de 2017, sense renúncies, i aposta perquè l'entitat "marqui lideratge" en la nova etapa.En tot cas, ell és un delsde la llista de candidats, tot i que en els darrers anys ha estat apartat de la primera línia política. Va ser diputat al Parlament amb, partit on va militar entre els anys 1993 i 2010. Va ser secretari general de les-actual Jovent Republicà- entre els anys 1997 i 2001 i després va ser portaveu de l'organització fins al 2003. Amb el segon tripartit, Bertran lidera un corrent intern dins d'ERC anomenat. Allà coincideix amb Paluzie.L'any 2010, juntament amb, funda Solidaritat Catalana per la Independència i deixa ERC. Després de dos anys a Parlament, a les eleccions de 2012, el partit no obté representació. A dia d'avui Solidaritat forma part del Consell per la República i en les darreres eleccions va donar suport a Junts.", apunta Bertran, en relació a Feliu i Pessarrodona. Altres noms que opten a formar part del secretariat són l'exdiputat de la CUPl'exdiputat al Congrés, l'ex d'ERCo l'advocat. El proper dissabte es faran públiques les candidatures definitives al secretariat. Les eleccions seran del dia 10 al 14 de maig i aquell mateix dia es comunicaran els resultats provisionals.. Després, el nou secretariat escollirà la cúpula de l'entitat: el president o presidenta, el vicepresident, el tresorer i el secretari.

