Els meteorits haurien portat la vida a la Terra des de l'espai

Elsquetal com la coneixem. Així ho ha desvetllat un estudi fet per investigadors de la Universitat de Hokkaido i la NASA i publicat a la revista científica Nature Segons detallen, aquests components van arribar al nostre planetai són els "fonaments" de la vida. De fet, la JAXA (l'agència espacial japonesa) i la NASA hand'asteroides que van caure a la Terra amb tècniques d'alta precisió i el resultat ha demostrat que els components de l'ADN i l'ARN podrien haver arribat des de l'espai.Es tracta dels components anomenats "nucleobases" i n'hi ha dues classes: les purines i les pirimidines. Són necessàries per conformar les molècules que transporten la càrrega genètica de les cèl·lules, alhora que porten les instruccions que fan que els éssers vius es nodreixin, creixin i es reprodueixin i sobrevisquin."És possible que un conjunt divers de substàncies orgàniques exògenes d'origen meteòric, incloses les nucleobases, arribessin a la Terra primitiva durant el període de bombardeig passat de meteorits, fa entre 4.000 i 3.800 milions d'anys. L'afluència d'aquestes substàncies orgàniques va poder tenir un paper important en l'evolució química de l'etapa primordial de la Terra", expliquen els autors en l'estudi.

