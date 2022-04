Un periodista de RTVE rep l'impacte de diversos projectils russos a Ucraïna

#GuerraUcraniaRTVE | Un proyectil de artillería rusa impacta en el vehículo en el que viajaba el enviado especial de @rne, @FranSevillaRne, al sur de Zaporiyia



▪️ Él, el conductor y otro periodista brasileño se encuentran a salvo y han logrado escaparhttps://t.co/MFBFHOkvUO pic.twitter.com/RbX6obC5Ci — Radio 5 (@radio5_rne) April 26, 2022

Avui ens ha sorprès un atac brutal. Patia pel càmera i amic Ilià. I sé que ell patia per mi. Avui al TN podreu veure la crònica més difícil que hem fet. Nosaltres hem sortit de l'infern. Unes quantes famílies segueixen allà.https://t.co/EI3gaq3HBl pic.twitter.com/ixrQPdEXRE — Manel Alías (@ManelAlias) February 27, 2022

El corresponsal de guerra de RTVE enviat a Ucraïna,en una zona de conflicte. En unes imatges facilitades per la cadena pública espanyola, Sevilla relata com ha quedat el vehicle en el que viatja ell, un càmera i un periodista brasiler. En el moment de mostrar els desperfectes que han provocat els projectils al cotxe, Sevillaen tornar a ser objectiu d'un bombardeig rus.en un petit edifici al costat dede les forces ucraïneses", explica Sevilla, segons abans de tornar a ser víctima de la pluja de projectils de l'exèrcit rus. En un tall del vídeo, es pot veure després com tots són dins del vehicle.i ja estem de tornada", explica l'enviat especial de la televisió espanyola. Ara per ara,o periodistes han mort en el conflicte d'Ucraïna.El corresponsal de TV3 a Rússia i també a la invasió del territori ucraïnès,, va viure una situació molt similar a la zona del Donbass el passat 27 de febrer. En una crònica des de la zona més problemàtica de la regió, el periodista català va mostrar com els va enxampar un foc creuat.​​​​​

