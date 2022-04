​Última oportunitat de l'any per gaudir de la Passió d'Olesa

Entrades per a l'última representació del 2022

Elserà la setena iper gaudir de la. Una darrera representació d'una temporada que ha marcat un nou capítol en l’evolució d’aquesta tradició de gairebé. De fet, enguany s'ha viscut la, en què un nou concepte dramatúrgic es combina amb una gran potència escènica per oferir una representació molt més emotiva, humana i propera al públic.A més, s'ha passat de tres actes a només dos, reduint la durada a 2 hores i 15 minuts (entreacte inclòs). Aquesta evolució i transformació de la Passió d’Olesa de Montserrat no és fruit d’un dia. L’entitat fa anys que va iniciar la reflexió sobre quin havia de ser el futur de l’espectacle. Aquest treball previ, juntament amb unsorgit la feina feta per l’equip de col·laboradors de l’entitat, donen com a resultat una passió molt diferent de com s’havia vist fins ara.Concretament, les escenes ja no segueixen estrictament l’ordre cronològic –l’espectacle té diversos moments de flashback- i els quadres s’enllacen entre ells d’una manera fluïda i vibrant, a una velocitat que ha suposat tot un. Es recuperen textos que feia dècades que no pujaven a escena, però que permeten entendre millor les motivacions dels personatges, i es deixen enrere quadres que feia temps que formaven part de l’espectacle. Al capdavant de l’equip creatiu del nou muntatge hi ha per primer any un tàndem, format per–net de l’autor del text- iL'última representació de la temporada tindrà lloc aquest diumenge. L'i subtitulat en unes pantalles laterals en anglès i castellà. L' entrada general costa 22 euros i hi ha preus especials per a infants, joves, gent gran i grups.

