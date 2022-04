La patronal de la restauració i l'oci nocturnha demanat a l'Ajuntament de Barcelona una ampliació horària de les terrasses durant dos estius per compensar els efectes econòmics de la pandèmia. Segons ha explicat aquests dimarts l'entitat, l'objectiu és poder tancarde diumenge a dijous -mitja hora més del que es fa actualment- i-una hora més tard- els divendres i els dissabtes.Aquesta moratòria horària, proposen, s'hauria de prolongard'aquest any i el vinent. Fecasarm ha qualifica't aquesta idea de "mesura d'ajut" per a un sector molt afectat pels tancaments, els aforaments restringits i els confinaments imposats per les autoritats sanitàries durant la crisi sanitària."L'ordenança de terrasses contempla unaper a les terrasses durant l'estiu que des de la seva entrada en vigor l'any 2014 no s'ha aplicat mai, pel que considerem que si existeix un moment excepcional per fer-ho és aquest", ha explicat el president de l'entitat,Segons Fecasarm, el coronavirus ha deixatel sector de la restauració i l'oci nocturn, així com a les seves empreses proveïdores. "Pot suposar la recuperació i resurrecció de moltes activitats que es troben en una situació econòmica molt delicada", ha resumit López.

