La CUP constata que la taula de diàleg està «morta i enterrada»

La diputada de la CUP Laia Estrada ha exigit que el Govern, ERC i Junts trenquin totes les relacions amb el govern espanyol fins que no s'esclareixi el Catalangate, i ha dit que cal anar més enllà de la taula de diàleg, que segons Estrada està "morta i enterrada". La diputada ha demanat a republicans i juntaires que no es quedin en titulars i ha assenyalat la contradicció que suposa dir que es congela la relació i alhora continuar parlant dels Jocs Olímpics.



"Cal que es congelin les relacions a tots els nivells i no només sobre la taula de diàleg. La taula de diàleg està morta i enterrada", ha deixat clar. La CUP vol que s'aturin totes les reunions bilaterals i sectorials fins que no s'esclareixin els fets. "Calen garanties que un fet tan greu no es pot tornar a repetir, i és evident que això no ho farà l'estat espanyol", ha admès. Estrada ha carregat contra les noves informacions relacionades amb el Catalangate i ha dit que s'intenten "rebaixar" les acusacions de l'informe de CitizenLab.

"És igual de greu si l'espionatge massiu s'ha fet amb ordre judicial o sense. No es pot legitimar l'espionatge a presidents, diputats, activistes o advocats sota cap pretext", ha afirmat. La diputada ha dit que el govern deintenta "passar de puntetes" pels fets. "El màxim responsable és el govern espanyol i el mínim que hauria de fer és investigar a fons què ha passat i depurar responsabilitats i establir mesures que no es tornarà a repetir", ha reclamat Estrada.Estrada ha denunciat "pràctiques mafioses" en elsper perseguir independentistes i activistes dels moviments socials, i ha volgut donar suport a Marcel Vivet i Adrià Catasús , acusats pels incidents en la manifestació dede 2018. La diputada també ha criticat que elhagi trencat les negociacions amb els sindicats del sector per acordar mesures com ara l'avançament del calendari lectiu.Pel que fa a la proposta de modificació sobre la llei de, Estrada ha demanat a ERC i Junts "recapacitar" i entendre que no es pot tirar endavant un acord que "trenca un consens de país com el de la immersió lingüística". "Són molts els sectors que alerten sobre les amenaces d'aquest acord amb PSC i comuns", ha advertit la diputada de la CUP. Per això, ha confiat que els dos partits del Govern reconeguin que "s'han equivocat" i "respectin els grans consensos".



