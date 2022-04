El que no es veu dels periodistes de guerra a Ucraïna

Avui que torna a ser dia de viatge, aquest cop de Txerníhiv a Kíiv, i que és l’última setmana a Ucraïna, potser és un bon moment per explicar la part que no es veu de la nostra feina. Per començar, un element imprescindible: els vehicles [obro fil👇1/9] pic.twitter.com/Nqab6A4PZJ — Òscar Armengol (@oscar_armengol) April 26, 2022

Laha deixat imatges esfereïdores durant les últimes setmanes. A Catalunya l'hem viscut a través dels ulls delsManel Alias, Lluís Caelles i també Òscar Armengol. N'han passat de tots els colors, des de bombes explotant a pocs metres des d'on estaven fent un directe fins a detencions momentànies de les autoritats del país.Més enllà d'allò que hem pogut veure gràcies a les càmeres de la televisió pública, hi ha una, però que marca elArmengol que aquests dies comparteix equip amb Caelles, ha fet un fil de Twitter per explicar-ho ara que és l'última setmana a Ucraïna, segons detalla.Elsper als reporters que cobreixen una guerra. I, amb ells, elsque els acompanyen. Com qualsevol vehicle, els cotxes o furgonetes que Caelles i Armengol han utilitzat per desplaçar-se per l'interior d'Ucraïna han patit: la primera furgoneta tenia un problema crònic deque, explica, gairebé els va deixar "tirats".més gran, però, va ser quan un dels cotxes amb què viatgen ara vai no trobaven taller mecànic on reparar-la. ", en un cementiri enmig del camp", detalla el periodista, escenificant el panorama desolador que es veu quan un circula per les carreteres ucraïneses.No només serveixen per anar d'un lloc a un altre. Els vehicles són també un. Els periodistes aprofiten els trajectes per, amb l'ajuda dels fixers,que després emeten als telenotícies. "Us asseguro que no és feina fàcil", escriu Armengol, i ho matisa amb dos exemples: "El pèssim estat de les carreteres i el 'peculiar' (i soc suau) estil de conducció ucraïnès".La situació de guerra dificulta també l. És, explica, una "aventura". Els cal fer quilòmetres endavant i endarrere per trobar un lloc on hi hagi cobertura -"com si busquéssim or", diu- i en alguns casos els és impossible.I el? En un país en guerra els restaurants estan tancats i els horaris no es corresponen amb la realitat de Catalunya, des d'on veiem en directe els reporters. Un dels membres de l'equip d'Armengol i Caelles, el Marc, és l'encarregat de mantenir "el rebost ben proveït" per menjar quan i on calgui. "Admetem-ho:", bromeja l'autor del fil.Tirar endavant en situacions tan complicades només és possible si hi ha unque fa pinya. Armengol ho diu clar: "". Conductors i fixers ucraïnesos acompanyen els dos periodistes -Caelles i Armengol-, Marc i Jeremiah -encarregats de la producció- i Alex de Barreda com a ENG i pilot de drons.​​​​​

