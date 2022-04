Acord entre el club i l'Ajuntament per començar les obres de l'Espai Barça

Projecció de l'Espai Barça Foto: FCB

L'Ajuntament dei el Barça han arribat a un acord per la llicència d'obres que ha de permetre començar a construir l'. Segons ha avançat RAC1, el consens entre el govern d'i el club presidit perserà anunciat aquesta setmana.Les dues parts negociaven des de l'any passat, precisament des de l'arribada de l'actual president del club al capdavant de l'entitat. I és que el relleu en ladel Barça també va comportar modificacions en el pla de construcció del nou espai. A més, el consens entre el consistori i el club també va quedar en stand by mentre els socis avalaven el projecte.La llum verda definitiva dels propietaris del club es va donar fa uns mesos, quan el 87,8% dels socis van avalar el projecte. La votació es va fer untelemàtic, i a més, els socistambé havien donat prèviament el seu vot favorable al projecte. Les obres, si tot va sobre el previst, començaran aquest mateix any i s'acabaran el 2025. Durant aquest període, es reduirà l'aforament màxim als partits.El club comptarà amb el finançament de, de fins a 1.500 milions d'euros. 900 per al futur, 420 per al nou-inclou un Petit Palau, pista de gel i pàrquing d'autobusos-, 20 milions més per a l', 60 en inversions urbanístiques i 100 per al Campus.

