Acord d'Espanya i Portugal amb Europa per limitar el preu del gas

han arribat a un acord amb laper deslligar el preu del gas de la factura de la llum. Ho han anunciat la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el seu homòleg portuguès, José Duarte, en una roda de premsa després de tancar l'acord. Els dos països peninsulars havien proposat els 30 euros per kilowatt l'hora, però l'acord aconseguit ambimplica arrancar amb 40 euros, amb una mitjana de 50 euros en el període de 12 mesos que durarà, per ara, la mesura.El preu d'aquest servei ja estava disparat abans de la, però aquest conflicte ha agreujat la situació. Elde referència a l'Estat es troba al voltant dels 110 euros, de manera que la rebaixa és significativa. L'excepció peninsular es va adoptar després d'hores de negociació en una cimera amb els membres de la, on es van marcar les pautes per combatre l'elevat increment dels preus energètics., al costat del primer ministre portuguès,, va defensar la singularitat energètica de la, ara reconeguda per la Unió Europea. L'estat espanyol només utilitza un 15% de la seva energia a través del gas, però els seus preus estan condicionant tot el mercat.A més, la Comissió Europea presentarà opcions de mecanismes pereuropeu a partir del maig d'aquest any, una proposta que busca evitar l'efecte contagi dels elevats preus del gas al mercat al mercat majorista de l'electricitat i al preu de la llum.​​​​​

