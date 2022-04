Els metges alerten d'una «tempesta perfecta» al sector privat

"No pot ser que el sector sigui un mercat de Calaf"

El 66% dels metges que treballen al sector privat, segons una enquesta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) presentada aquest dimarts. El CCMC alerta que l'oferta de pòlisses de salut low cost es tradueix "en precarietat" per als professionals i "banalitza l'acte mèdic", en un sector que està creixent en els últims anys en contractació d'assegurances i volum de negoci.Això configura una, avisen. El president del CCMC, Jaume Padrós, ha instat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a "posar ordre" i també demana als ciutadans que estiguin alerta davant algunes ofertes: "no es pot donar una atenció de qualitat".Untreballen al sectora Catalunya, la majoria a la demarcació de(8.064). El 59% fan activitat exclusivament privada i el. De mitjana, dediquen 23,7 hores setmanals al sector privat. El 29% treballen en un consultori propi; el 46%, en el consultori d'una clínica o policlínica i el 7%, d'una entitat asseguradora. El 83% treballen per compte propi; l'11% són assalariats i el 6% combinen les dues, segons la radiografia presentada aquest dimarts pel CCMC.El 78% teneni elAquesta majoria d'homes s'explica per–abans hi havia més homes que dones exercint la medicina-, però també per altres motius, com unai mésper combinar dues feines. Padrós ha afegit que molts delsi que venen a Catalunya sóni acaben exercint al sectorEls metges del sector privat van treballar per a una mitjana de 9,8 entitats d'assegurança lliure durant l'últim any. Segons dades de la patronal de les asseguradores, UNESPA, del 2020 i recollides pel CCMC,El 30% d'aquesta facturació correspon a una única companyia, SegurCaixa Adeslas; el 70%, a només cinc empreses asseguradores. En aquest sector operen companyies de dimensions i volum de negoci molt diversos i n'hi ha que només tenen implantació en determinats territoris.L'enquesta, realitzada a finals del 2021 i que van respondre més de 900 metges del sector privat, mostra quei laSegons les dades del CCMC, per una visita dela retribució oscil·lasegons la companyia, mentre que fa deu anys la forquilla era de 13 a 17 euros bruts. Per una visita d', un metge pot cobrar entre 19,5 i 27 euros bruts, no gaire per sobre dels 18 als 26 euros de fa deu anys. Per una, la retribució actual oscil·la entre 217 i 570 euros bruts; fa una dècada, entre 225 i 470.Els professionals també veuenper part de les entitats per una manca d'interès per la innovació. De fet, molts, ha assenyalat el president de la secció d'Assegurança lliure del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Pere Torner, encarregat de presentar els resultats de l'estudi.Altres aspectes deficients, segons revela l'enquesta, són elsper contactar amb responsables de les companyies; lade lesperquè clients i metges coneguin les prestacions que estan cobertes i les que no i elals professionals.Els metges també indiquen que lessovinteli no presenten prou atenció a la qualitat, mentre que des dels col·legis professionals recorden que el pacient sempre ha de ser el centre de l'activitat assistencial, sigui pública o privada.Les principalsper les quals els professionals del sector privat continuen treballant-hi són els(36%); laamb els pacients (32%) i laque tenen per organitzar la pròpia agenda (28%).Davant aquesta situació, el president del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT),, ha alertat de laja que, d'una banda, la població "té la percepció de poca accessibilitat al sistema públic i això ha beneficiat un augment de la doble cobertura" i, de l'altra, el sector "es caracteritza per uni les guerres de pòlisses". Boada avisa que si l'acte mèdic està regit per criteris econòmics "Els col·legis de metges catalans adverteixen que lespresenten unaa l'hora d'informar els ciutadans sobre aspectes com ara la cobertura de serveis. El president del CoMB i del CCMC ha volgut deixar clar que els ciutadans no trobaran una millor assistència a través de companyies asseguradores que ofereixen pòlisses a baix preu. A més, ha assenyalat que "s'estan distorsionant" dos dels elements més importants pel qual un ciutadà optava pel sector privat, "l".Padrós, coneixedor que l'administració no pot intervenir en molts aspectes del mercat privat, sí que hai ha recalcat que és conseller de Salut del sistema públic i també del privat. El CCMC reclama un marc regulador per evitar situacions com la guerra de preus, entre altres.lliure sigui com està sent ara un mercat de Calaf,a veure qui ofereix la pòlissa més barata sense que el ciutadà tingui coneixement de la lletra petita", ha recalcat Padrós, per afegir: "són matèries innegociables".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor