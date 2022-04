L'independentisme i Podem collen Sánchez per forçar dimissions al govern pel «Catalangate»

"Totes les accions "per arribar fins al final"

Una setmana després d'esclatar l'escàndol, el president del govern espanyol,, no ha dit absolutament res delmassiu als líders independentistes. Però trencarà el silenci en les pròximes hores ali al. Abans que ho faci, conscients que si no hi ha una resposta contundent es pot produir un punt d'inflexió en la legislatura , nou grups del Congrés, entre ells, soci del PSOE a la Moncloa, i tots els, l'han collat públicament. Han demanat dimissions al govern i a l'ull de l'huracà situen, per ara, un nom: el de la ministra de Defensa,, de qui depèn el CNI., lasón els signants d'una declaració per reclamar a Sánchez que depuri responsabilitats davant del que defineixen com un "escàndol majúscul" i unde l'espionatge com a arma política" contra l'adversari polític, un mètode que "no pot tenir cabuda en un estat que es diu democràtic". De fet, han advertit el PSOE que, en aquests moments, l'Estat està sota sospita d'utilitzar pràctiques "que d'una democràcia europea". Justament aquest dimarts han proliferat les informacions que apunten que el CNI està darrere de l'espionatge, però ho circumscriuen a menys persones i amb autorització judicial.Les accions que demanen al president del govern espanyol afecten des de la composició de l'executiu al Congrés dels Diputats. D'entrada, en la línia del que han reclamat els afectats per l'espionatge, se sol·licita queper investigar i depurar responsabilitats. Això passa per dues accions: que el PSOE permeti la creació d'una perquè es produeixin unes dimissions que des d'ERC ja han acotat a les pròximes 48 hores . La declaració apunta directament, com a mínim, a Margarita Robles. Cap dels partits signants veuen suficient la constitució de laen la qual el PSOE vol circumscriure l'assumpte, ja que impediria les explicacions públiques perquè el seu contingut no es pot revelar per llei. La presidenta del Parlament,En el cas del Congrés, es reclama que es prenguin mesures per garantir els drets dels quatre diputats afectats per l'espionatge amb Pegasus -(CUP),(PDECat),(Junts) i(Bildu)- i que iniciï una investigació interna per conèixer l'abast real de l'espionatge, que també va afectarquan era diputada a Madrid. "La seguretat del Congrés ha quedat compromesa", asseguren tot assenyalant que no només es vulnera els drets dels directament espiats, sinó de totes les persones que han tingut contactes amb ells.Sánchez compareixerà, doncs, primer al Senat i aquest dimecres al Congrés, amb una pressió en la qual s'ha implicat de ple el seu soci de govern, preocupat per un cas que pot dinamitar de forma irreversible la majoria de la investidura. La votació delsobre les mesures econòmiques per pal·liar l'impacte de la guerra d'Ucraïna serà, en aquest sentit, una prova del cotó. Els nou signants de la declaració avisen Sánchez que no donaran treva. "Ens comprometem a prendreque siguin necessàries peren la investigació d'aquest cas i les seves conseqüències", afirmen. També han demanat a la societat civil que reaccioni per exigir que s'aclareixi un cas que posa en escac els drets i les llibertats.La resposta de Sánchez serà determinant perquè ERC decideixi què vota al decret de dijous, que si no compta amb la majoria de la investidura quedarà a mercè del vot del PP d', que demana concessions per abstenir-s'hi. Tot i fer costat als republicans en l'exigència de responsabilitats en el cas d'espionatge, Podem i els comuns demanen als d'que no "facin pagar" sobre els ciutadans el Catalangate, ja que el decret conté mesures com la rebaixa del preu del combustible o l'increment temporal de l'ingrés mínim vital. Tot i això, els republicans ja han deixat caure viaque "l'únic idioma que entén el PSOE es tombar-li l'agenda legislativa". Al mateix temps, el Govern de la Generalitat ha anunciat que aparca la taula de diàleg i que denunciarà l'espionatge davant d'

