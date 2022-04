La Comissió Europea rep Vox i SCC però ignora el Govern i Plataforma per la Llengua

❌ El 9 de desembre de 2021 l’eurocomissari de justícia, @dreynders, es va reunir amb membres de @Societatcc, entitat que no estava inscrita al Registre de Transparència de la @ComissioEuropea.



Obrim fil ⬇️ 1/4 https://t.co/XfrrbDTvI4 — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) April 26, 2022

La(CE) s'ha reunit ambaquest dimarts i amb(SCC) el passat 9 de desembre -en aquest últim cas, incomplint el codi de conducta- mentre ignora les peticions de trobada que ha realitzat el"durant set anys" i que també havia sol·licitat laEn el cas de SCC, l'entitat va ser rebuda pel comissari de, el passat desembre sense que l'entitat estigués inscrita al Registre de Transparència de la Unió Europea. Si no es produeix aquesta inscripció -que en el cas de SCC es va produir el gener de 2022-, els comissaris tenen prohibits mantenir aquesta mena de trobades, i, per tant, la CE es va acabar saltant aquest codi de conducta.Els eurodiputats devan alertar sobre aquest fet a través d'una pregunta tramitada al Parlament Europeu, peròha esquivat la qüestió. En la resposta enviada el passat divendres, la CE assegura que apliquen "alts estàndards de transparència en els contactes amb representants d'interès". Tot i això, no menciona els requisits del codi de conducta.Per altra banda, la CE ha mantingut aquest dimarts una reunió amb el partit d'ultradreta Vox per parlar sobre immigració. Els representants de la formació d'extrema dreta són a Brussel·les per presentar una campanya contra la immigració. A més, la delegació d'extrema dreta compta amb presència catalana, ja que hi ha el líder de la formació al Parlamenti l'eurodiputat. En aquesta ocasió, qui ha rebut la ultradreta és el vicepresident de la CEI mentrestant, ignora el Govern i Plataforma per la Llengua. En el cas de l'executiu català, segons va explicar aquest dimarts la consellera d'Acció Exterior, no s'han pogut reunir amb la CE en els últims set anys, cosa que la consellera considera "inconcebible". Alsina es referia al fet que la CE sí que es reunís amb SCC, i també va fer referència al cap de l'oposició i líder del PSCPel que fa a l'entitat pel, també ha denunciat que les seves demandes per reunir-se amb la CE -realitzades el passat 9 de desembre i el passat 14 de febrer- no han rebut resposta. Les reunions es demanaven per, entre altres temes, parlar de la sentència dela les aules catalanes. A més, recorda que Plataforma per la Llengua sí que està inscrita des de 2016 en el registre pel qual la CE va incomplir el codi de conducta quan es va reunir amb l'entitat espanyolista.

