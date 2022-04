La majoria d'espanyols tem que l'atac a Ucraïna derivi en una Tercera Guerra Mundial

La majoria d'espanyols veu risc que l'derivi en una. Així ho assenyala un sondeig fet públic aquest dimarts pelsegons el qual un 55% d'enquestats creu que existeix aquest risc, mentre que tan sols un 37% el veu inviable, mentre que la resta dubta. En un sondeig similar de fa un mes, tan sols la meitat d'espanyols temia un escenari de guerra nuclear a més gran escala Pel que fa a les diferències entre sexes,aquesta Tercera Guerra Mundial, ja que un 58% hi veu risc, per tan sols el 52% d'homes. I pel que fa als, l'única franja on no hi ha una majoria d'enquestats que temi aquest escenari són els de 65 anys i més, dins de la qual es troben precisament aquells que sí que van viure durant l'última guerra mundial.Igualment, malgrat els esforços del govern espanyol -en especial, del PSOE- per convèncer de la necessitat d', els enquestats estan dividits entorn aquesta qüestió. Un 45% defensa la mesura, però un 33% creu que no caldria incrementar-ne el pressupost i un 14% fins i tot afirma que caldria reduir-lo. De fet, només elssón partidaris de forma majoritària de l'augment de despesa en defensa.En tot cas, la meitat dels espanyols creu que l'exèrcit rus està usantprohibides internacionalment, un 90% assegura que està cometent, un 89% reclama quesigui jutjat en tribunals internacionals, un 85% afirma que està atacant deliberadament la població civil i un 77%, que el govern rus està creantper culpar-ne l'exèrcit ucraïnès. Un 60% també veu bé l'impuls d'uni el 82% avala la fixació d'unPer altra banda, l'enquesta del CIS pregunta pel, davant del qual uns dos terços de les respostes defensen acabar amb aquest, mentre que tan sols un 22% el mantindria. Si calgués triar, a més, un 71% optaria peri només el 17% preferiria el d'hivern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor