Més de 58.000 infants i adolescents atesos el 2020

Més enllà de la voluntat

La pandèmia ha augmentat les bretxes de la pobresa

CaixaProinfància va atendre 58.000 infants el 2020. Foto: Fundació «la Caixa»

L'és un jove deque actualment estudia de. Arribar a la universitat no ha estat fàcil i és que va créixer en una causa de la pèrdua de la seva mare i la seva germana. “Néixer en una família desestructurada m'ha fet evolucionar i madurar abans d'hora”, admet.En aquest trajecte ha comptat amb referents importants que l'han ajudat a avançar: ha estat un dels milers d'infants i joves que han participat de programa CaixaProinfància . “M'han ajudat a trobar el meu lloc, a educar-me en valors i, sobretot, a conviure amb companys i companyes”, explica.Aquest programa de la Fundació “la Caixa” té com a objectiuque es transmet de pares a fills i oferir oportunitats de futur als més petits. L'any 2020 es van atendre més dede 35.000 famílies. Va ser possible gràcies a la tasca de, que treballen en xarxa i s'encarreguen del tracte directe amb les famílies, prioritzar les ajudes i fer un seguiment de cada cas.CaixaProinfància s'adreça a famílies amb menors entre 0 i 18 anys en situació de. Es treballa en l'àmbit–reforç i equipament escolar, centres oberts, campaments...- i també en–alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons, suport psicològic- amb aquests objectius:Afavorir el desenvolupament de les competències dels nens i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d'integració social i autonomia.Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l'adolescència en el context familiar, escolar i social.Desenvolupar i implementar un model d'acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies.Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l'erradicació de la pobresa infantil.Més enllà de la voluntat? És certa aquesta frase atribuïda al científic Albert Einstein i també al raper nord-americà Tupar Shakur?, educadora social i coordinadora territorial de CaixaProinfancia, hi està d'acord, però destaca que també calen referents, condicions, suports... “i no sempre es tenen”. “La voluntat sempre és important, però no és condició suficient”, afegeix, assessora pedagògica i coordinadora del programa Tens Talent de la Fundació “la Caixa”.Celeiro i Cortés reflexionen sobre “oportunitats” al podcast Voces del progreso . També hi participa, l'estudiant de Comunicació que anys enrere va ser usuari de CaixaProinfància. El jove destaca la importància dels “”, aquelles persones que ajuden a construir aquest camí en un context advers de barreres culturals, geogràfiques o socioeconòmiques. “És molt més difícil si neixes en un barri o ciutat empobrida”, alerta.Les dues expertes coincideixen en la qüestió de la. “Hi ha nens i nenes que tenen una capacitat molt elevada de sobreposar-se a situacions molt complicades, però altres no, i això cal tenir-ho en compte”, explica Laia Cortés. En aquest sentit, assenyala l'acompanyament, la família, els educadors i el marc on es mouen, en altres, com a factors clau.CaixaProinfància, en paraules de Maye Celeiro, ha d'assumir “tota l'acció compensatòria” perquè els infants en situació de vulnerabilitat puguin fer el “camí complet”. “Hem de garantir que coneguin una altra mirada. Ells han conegut una realitat, però n'hi ha d'altres”, afegeix Cortés. En aquest sentit, assenyala que el primer pas per sortir del cercle de la pobresa és afavorir aquesten qüestions com la gestió dels conflictes. “Hem de lluitar pel nostre futur i aprofitar totes les oportunitats que ens dona la vida”, conclou el jove Ángel Quesada.La crisi provocada per laha provocat l'i una majorde moltes famílies, especialment les que ja estaven al llindar de la pobresa o en situacions molt properes. En aquest sentit, un estudi ha analitzat els efectes d'aquest sotrac entre lesLes dades avalen la percepció: la pandèmia ha augmentat les diversesque la pobresa provoca entre les famílies segons el seu origen socioeconòmic: digital, parental, escolar, relacional i d'aprenentatge.La reducció d'ingressos s'ha traduït també en noves situacions d'. Més del 25% de famílies asseguren tenir dificultats per aconseguir aliments quasi cada dia o molt sovint, una xifra que arriba al 41%, segons la percepció dels professionals que les tracten. Més de la meitat, a més, han tingut dificultats per disposar de material de prevenció de la Covid-19, com mascaretes i productes desinfectants, i un 25% les han tingut la major part dels dies.L'impacte emocional i el desajustament d'horaris familiars ha suposat que una de cada tres famílies hagin empitjorat les rutines d'alimentació i de son. També s'ha produït un gran increment d'hores de connectivitat i, augmentant els riscos oculars i de sedentarisme, així com d'aïllament social. En aquest sentit, un de cada cinc infants i adolescents del programa destina més de 6 hores diàries a aquest tipus de consum. Per contra, un de cada quatre ha deixat de fer activitat física –tant per la limitació d'espais com per la suspensió d'extraescolars-, en un context on un 20% ja no en realitzava.L'excés de pantalles contrasta amb la. Una de cada cinc famílies no disposa ni d'ordinador ni de tauleta, fet que pràcticament impossibilita realitzar tasques escolars on line. El 30% no disposa de wifi –ni compartit ni públic- i fins a un 50% dels infants tenen dificultats rellevants per connectar-se amb els centres educatius i fer els deures i treballs. Finalment, tot i que el 90% dels adults analitats es declaren competents per comunicar-se mitjançant l'ús de tecnologies, el 40% es considera incapaç en l'ús de les aplicacions educatives dels seus infants.