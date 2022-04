El mirador de 360 graus de la torre Glòries obrirà el 20 de maig

El mirador de 360 graus de ladeja té data d'obertura al públic. Serà el 20 de maig i oferirà vistes de la ciutat des de 125 metres d'alçada. Segons els seus impulsors, vol esdevenir un espai cultural multidisciplinari que "uneix art, tecnologia, divulgació científica i compromís ambiental".L'espai també acollirà l'única instal·lació artística permanent, multisensorial i transitable al sud d'Europa, de l'artista contemporani. El projecte del mirador ha estat liderat per, a qui la propietària de l'edifici -Properties Socimi- ha encarregat el disseny i gestió del projecte multidisciplinari.Es tracta d'una obra d'art que, suspesa a la, "convida a reflexionar sobre les ciutats i la interconnexió que hi ha entre tots els elements que conformen l'ecosistema urbà". Lesper visitar l'espai es posaran a la venda aquest dimecres a les 10 hores al web del mirador, a partir de 15 euros i en diferents modalitats. Totes les visites inclouen un servei d'audioguia en sis idiomes --.El projecte del mirador de la torre Glòries es va començar a estructurar el 2017, quan Merlin Properties va demanar a Mediapro que creés una proposta expositiva per a l'edifici, dissenyat pels arquitectesi inaugurat el 2005.

