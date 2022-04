La Guàrdia Civil intervé cinc quilos de dàtils de mar pescats il·legalment

Efectius del SEPRONA de la Guàrdia Civil de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre van observar el passat dimecres 6 d'abril, durant el desenvolupament dels seus serveis de control sobre el medi ambient, un vehicle que els va resultar sospitós als voltants d'una platja de l'Ametlla de Mar. Els agents van vigilar a una persona que es trobava pròxima al vehicle en actitud vigilant, per la qual cosa sense ser vistos per l'individu, van romandre a l'espera.Després de romandre una llarga estona vigilant el turisme i a l'individu, finalment van arribar a veure com una altra persona que vestia vestit de neoprè i equipat per a activitats de busseig, s'acostava fins al cotxe portant una bossa amb pes, per la qual cosa es van personar ràpidament en el lloc, van inspeccionar la bossa i van identificar els dos autors dels fets.A l'interior de la bossa hi havia 5 quilograms de dàtils de mar (Lithophaga lithophaga). La pesca d'aquest mol·lusc no és lliure, i fins i tot pot ser delicte contra la fauna, per la qual cosa els agents van procedir a iniciar una investigació de caràcter penal i van intervenir els dàtils de mar. Els mol·luscos finalment van ser portats a l'Institut d'Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) per a valorar la seva reintroducció en el medi natural.Aquest mol·lusc està inclòs en el Llistat Espanyol d'espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, així com en altres estatuts de protecció estricta com la convenció CITES, Directiva Europea d'Hàbitats, Conveni de Berna i Conveni de Barcelona. La seva explotació no sols suposa una greu agressió al medi ambient, sinó que pot constituir un delicte previst en l'art. 334 del Codi Penal, que pot arribar a ser penat amb pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i en tot cas inhabilita per a l'exercici del dret de caçar o pescar per temps de dos a quatre anys.Per a la seva extracció és necessària la destrucció de roques marines, en les quals aquest animal construeix les galeries que constitueixen el seu hàbitat. El SEPRONA ha sol·licitat el suport de personal especialista en busseig de la Guàrdia Civil pertanyent al Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques, a fi que es confeccioni un informe sobre el lloc d'on van ser extrets, per si la roca haguera sigut danyada. En el cas que de l'informe s'infereixi la destrucció del seu hàbitat, no es descarta que els dos individus citats, puguin ser investigats per nous delictes relacionats amb el fet.Qualsevol producte destinat al consum humà, està condicionat al fet que la seva pesca estigui autoritzada i que l'espècie no estigui subjecta a protecció. De la mateixa manera, ha de passar estrictes controls sanitaris, especialment el peix i el marisc pel delicat de la seva conservació i possibles efectes adversos per a la salut, cas es consumeixi en mal estat, la qual cosa fa que qualsevol producte de la mar hagi de ser controlat escrupolosament, més encara si de la seva extracció poden provocar-se danys en el medi ambient.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor