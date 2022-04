La defensa de Vivet denuncia al TSJC que un mosso ha acusat dos manifestants per un mateix fet

.@MarcelVR1 entra al TSJC per assistir a la vista per revisar la sentència que el condemna a cinc anys de presó



La Fiscalia i la defensa de l'agent diuen que són fets diferents

El(TSJC) ha abordat aquest migdia la sentència de cinc anys de presó contra l'activista. La vista ha servit per analitzar la documentació admesa a tràmit en el recurs d'apel·lació. L'advocat de Vivet,, ha denunciat la "duplicitat" que es produeix en el cas de Vivet i en el cas d'. "Hi ha una mateixa imputació de fets per part del mateix agent que se situa com a víctima dels fets", ha dit davant del tribunal. A banda, també ha dit que és important, tenint en compte la sentència impugnada, perquè el TSJC pugui analitzar la valoració de la prova que es va fer a l'Pel que fa alsde la sentència, la defensa de Vivet ha destacat que hi ha un relat de fets atribuïts "en general" a un grup de manifestants. "No veiem que a Vivet se'l faci partícip dels llançaments com perquè pugui ser condemnat per desordres públics", ha afirmat. L'advocat ha repassat les testificals durant el judici, i dit que la prova de càrrec que permet condemnar l'activista és únicament el testimoni de l'agent dels Mossos que alhora és víctima dels fets i acusació particular. La presidenta del tribunal ha cridat l'atenció a l'advocat de Vivet i li ha demanat que se cenyeixi en la prova documental aportada.L'advocat ha recordat l'atestat que dona origen a la causa de Vivet abans de parlar de la documental concreta aportada i l'impacte sobre la sentència condemnatòria. Els fets són de 29 de setembre de 2018 i en la causa es diu que s'han utilitzat imatges dels Mossos en què es poden acreditar els fets pels quals s'acusa l'activista de Badalona. "Les imatges no capten el moment concret en què l'agent rep el cop al cap", ha recordat l'advocat, fent referència a la documentació aportada la causa. "", ha insistit.La pròpia sentència diu que no hi ha imatges que acreditin l'agressió i per això la sentència pivota sobre una única prova de càrrec: la versió de l'agent dels Mossos acusador. Tot això es posa en relació amb l'atestat que, "pels mateixos fets", serveix per acusar un altre manifestant,. Catasús serà jutjat el 31 de maig i s'enfronta a vuit anys de presó. Tot plegat posa en dubte les paraules de l'agent en el judici de Vivet. "Si no tenim cap prova documental contundent que acrediti l'agressió, hem de veure si té credibilitat subjectiva l'agent dels Mossos", ha dit l'advocat. Els escrits d'acusació, segons Hurtado, acusen dues persones del mateix i qual la Generalitat es va adonar d'això, es va retirar de la causa contra Catasús.Aquesta duplicitat de fets ha de portar, argumenta la defensa, s'ha de posar en relació amb la testifical de l'agent dels Mossos, fonamental per condemnar Vivet. "La descripció que fa el mosso del moment que rep l'agressió no té res a veure amb la realitat que apareix als vídeos", ha dit Hurtado. Les contradiccions, ha afirmat, són "prou definitives" per qüestionar la credibilitat subjectiva de l'agent dels Mossos. "ni cap prova de les testificals en primera instància que corrobori la versió de l'agent. Posen de relleu el contrari: les contradiccions dels dos atestats i la manca de confrontació de la versió de l'agent, que és víctima, amb una prèvia explicació dels fets que corroborés la persistència d'incriminació que donés una prova de càrrec suficient", ha resumit Hurtado.El representant de laha insistit que els dos atestats dels Mossos responen a fets diferents. "El segon atestat fa referència a uns altres fets. En una manifestació hi ha diverses persones", ha afirmat. L'advocat de l'agent dels Mossos ha dit que la defensa s'ha extralimitat en la seva intervenció i que busca una "revaloració" de la prova. "Ha confrontat l'atestat amb la declaració de l'agent a la vista oral", ha denunciat, i ha demanat que això no sigui tingut en compte per la sala. L'ha dit que hi ha dues diligències policials, una que dona lloc a aquest procediment i un altre de posterior que dona lloc a un altre procediment.", ha insistit, perquè en la segona diligència l'agent no pot identificar la persona ni hi ha lesió, i en el primer sí que identifica la persona. L'acusació ha negat també que es pugui parlar de doble condemna per uns mateixos fets, perquè només hi ha una condemna, i ha dit que la defensa de Vivet fa un totum revolutum i barreja dues qüestions totalment diferents. L'advocat de l'agent també ha dit que la Generalitat es va retirar de l'acusació d'Adrià Catasús perquè no hi havia lesions, no pas per la duplicitat.En aquesta vista ja no hi és la Generalitat. Els advocats de l'administració, que exercien com a acusació particular en defensa de l'agent dels Mossos, van impulsar el procediment demanant penes elevades de presó. En cap moment van rebaixar la petició de pena durant la vista oral. Després de la sentència, els advocats van interposar un recurs d'apel·lació en contra dels arguments que ells mateixos havien defensat davant del tribunal. L'agent dels Mossosi, per tot plegat, la Generalitat va acabar expulsada del procediment.

