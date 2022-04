L'ADN a la roba del detingut a Igualada confirma que és l'autor de la violació

Elshan trobatde la víctima de la violació aen la roba del detingut fa uns dies, segons ha avançat elde TV3. Aquest fet confirmaria que es tracta de l'autor dels fets ocorreguts a la capital de l'Anoia la nit de la. L'home es troba en presó sense fiança i la causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa.El jove, amb antecedents policials per abusos sexuals, va ser detingut el passat dijous per agredir sexualment la noia al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctimadesprés de sortir de la discoteca Epic. El detingut només ha respost les preguntes del seu advocat. La causa segueix secreta.Durant els últims dies, la policia catalana hael domicili de l'arrestat, al carrer de Sant Sebastià d'Igualada. Durant l'escorcoll, els investigadors han buscat més proves que impliquessin el detingut, cosa que, després de dies de rastreig, finalment han pogut aconseguir.Lava celebrar la detenció. "", va dir a Catalunya Ràdio, on va recordar que fa mesos que esperen que hi hagi novetats. "Estic convençuda que és el culpable, quan detenen algú és que n'estan totalment segurs", va afirmar.La dona va explicar que la seva filla ha hagut de sotmetre's a diversesi que encara té lesions físiques que trigaran temps a curar-se. La víctima intenta reprendre els seus estudis de segon de batxillerat a Masquefa. "Ha tingut dies de tots, d'intentar passar pàgina, de tristesa... És complicat i un procés llarg", va asseverar.

