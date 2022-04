El ple del Parlament ratificarà que es presenti una denúncia al jutjat pel «Catalangate»

Elque comença aquest dimecres votarà l'acord de la mesa de presentar unaen defensa dels diputats i exdiputats que han pogut estar afectats per. Es tracta d'una denúncia genèrica que es portarà al jutjat de guàrdia. En la sessió plenària també es llegirà lasobre espionatge de la qual el PSC se'n va acabar desmarcant.El text, signat per, exigeix al govern espanyol investigar "amb la màxima celeritat i transparència" el Catalangate i que "assumeixi les responsabilitats a totes els nivells necessaris".El ple del Parlament començarà dimecres amb la votació de l'acord de la mesa que, per unanimitat, ha decidit presentar una denúncia al jutjat pel cas d'espionatge massiu contra l'independentisme i membres de la societat catalana. Està previst que hi hagi una intervenció breu dels grups i que tot seguit es voti l'acord. Tot i que amb l'acord de la mesa ja n'hi ha prou per presentar la denúncia, s'ha decidit sotmetre-ho ade la cambra catalana.Són els serveis jurídics de la cambra els que han recomanat que l'acció jurídica del Parlament sigui aquesta. La setmana passada, els membres de l'òrgan rector de la cambra van demanar unsobre la millor fórmula per defensar els diputats i exdiputats afectats per l'espionatge.

