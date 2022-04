Allau d'informacions sobre el vincle entre l'Estat i Pegasus. Ara s'ha conegut que lava rebre el 2018 un escrit, acompanyat de proves indiciàries documentals, sobre l'operació secreta de compra il·legal dels sistemes d'telefònic israelians, segons explica aquest dimarts Público.El diari contextualitza que Anticorrupció va rebre els escrits pocs mesos després de la detenció de l'excomissari de la Policia, el 3 de novembre de 2017. De fet, l'operació de compra dels sistemes d'espionatge de Pegasus la van fer l'aleshores director adjunt operatiu de la Policia,, i el seu cap de gabinet,, tal com detalla Público, que ha tingut accés a la documentació.El diari ja va avançar el 8 de novembre de 2017 que Pino i Gago van trametre il·legalment l'adquisició amb fons reservats de, perquè "les agències d'intel·ligència i policials interceptessin i gravessin trucades de veu i missatges de text". Aquell sistema d'alta tecnologia és el que es coneix mundialment amb el nom de Pegasus, i és el que Villarejo va utilitzar per espiar polítics sobiranistes en l'anomenada "Operació Catalunya".Per altra banda, precisament aquest mateix dilluns El País ha informat que el CNI va utilitzar Pegasus per espiar independentistes amb autorització judicial mentre que El Periódico assegura que un intermediari de Pegasus va facilitar un sistema d'espionatge a la cúpula de la policia espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor