YouTube bloqueja el canal de TV3 «per usurpació»

AVÍS - YouTube ha bloquejat temporalment el canal de TV3. És una acció preventiva derivada d'una usurpació del compte. Els equips tècnics de YouTube hi estan treballant i confien que es reactivi aviat. Gràcies i disculpeu les molèsties pic.twitter.com/GElYWYVb8m — TV3.cat (@tv3cat) April 26, 2022

, provocant que tot el seu contingut desaparegui. Segons ha informat la mateixa televisió pública catalana, els han bloquejat perquèTV3 confia en que-on hi havia milers de programes, capítols, informatius i continguts-. En un missatge al seu compte de Twitter, la televisió pública ha explicat queja treballen per a solucionar-ho.Diversos usuaris posaven el crit al cel a les xarxes socials des d'ahir dilluns, en veure que ja no podien trobar cap dels capítols de, la sèrie que protagonitzenAixò va encendre ahir les alarmes. La producció, estrenada el 1999, no ha desaparegut i no cal pagar ni un sol cèntim per a poder-la veure: la plataforma TV3 a la carta ofereix les 6 temporades i els 72 capítols que integren la sèrie. Ho podeu comprovar aquí

