Desarticulat un grup criminal que distribuïa cocaïna a Reus

per formar part d'unrelacionat amb el. Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Reus, han desarticulat aquest grup que preparava i distribuïa cocaïna a la ciutat i adel Camp.En la investigaciói s'ha desmantellat la xarxa de domicilis on es preparava aquesta substància. També es van intervenir altres estupefaents com haixix, heroïna, èxtasi i marihuana.Amb unaal portal propi de la web de la Policia Nacional, la Brigada Provincial de Tarragona va iniciar una investigació relacionada amb la venda de cocaïna, a petita o mitjana escala, a Reus i Miami Platja. En col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, van localitzar diversos domicilis que eren punts de venda i guarderies, que és el terme per referir-se als magatzems on es guarden les substàncies estupefaents.En el macrodispositiu,simultàniament a Reus, Miami Platja i la Pobla de Mafumet. Van escorcollar també diversos vehicles que comptaven amb amagatalls per transportar droga, localitzats pels gossos dels cossos policials, i que contenien cocaïna.Amb relació a aquesta intervenció policial, es va identificar la mare d'un dels detinguts al Morell, que portava una bossa amb un quilo dei 4.000 euros en efectiu. D'aquesta manera, es va fer un dotzèal seu domicili on es van trobar 33.600 euros al calaix d'una persiana.El macrodispositiu, en total, va intervenir 2,6 quilos de cocaïna, 500 grams d'haixix, petites dosis d'heroïna, 52 pastilles d'èxtasi, 1,1 quilos de substància de tall, 210 plantes de marihuana i 2 quilos de cabdells. A més de 81,700 euros en efectiu, dues armes de foc, tres dispositius TASER, un puny americà, cinc bàscules de precisió i un vehicle d'alta gamma. Els detinguts tenien antecedents per delictes contra la salut pública iprovisional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor