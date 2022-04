El faraó compra la seva piràmide: què vol fer Elon Musk amb Twitter?

Elon Musk to Twitter Board of directors at Twitter HQ after buying entire stake in company for 44 billion dollars!#twittersold pic.twitter.com/0WkqPVHTZ9 — Vishal Verma (@VishalVerma_9) April 25, 2022

Quins seran els primers canvis que vol implementar?

L'octubre de 2020, en plena pandèmia mundial, els tres CEO dels principals gegants tecnològics protagonitzaven una escena històrica:(Facebook),(Google) i(Twitter) declaraven davant del Congrés dels Estats Units per defensar el rol a Internet, el poder i la influència. La seva presència, històrica, a la cambra americana es produïa per defensar la secció 230 de la(la llei de decència de les comunicacions), feta el 1996 per frenar la pornografia a la xarxa, i que inclou aquesta secció on eximeix les companyies de qualsevol responsabilitat legal. Evidentment, llavors, no s'imaginaven la creació de les xarxes socials. Tampoc fa dos anys, caps dels tres gegants, endevinaven l'escenari actual: Elon Musk compra Twitter per 40.000 milions d'euros per revolucionar la xarxa social "i garantir la llibertat d'expressió"."Vull fer que Twitter sigui millor que mai, millorant el producte amb noves funcions, fent que els algoritmes siguin de codi obert per augmentar la confiança, fent fora els bots i l'spam, a més d'autentificar tots els comptes com a humans", va escriure dilluns Musk al seu compte de la xarxa social.no li calen ni els diners ni fer negoci. La seva intenció "és". El xoc d'interpretacions comença a partir d'aquí: serà un bon samarità l'home més ric del món o farà servir la xarxa social com una joguina -a l'estil, que va augmentar i desplomar el seu preu a plaer- de la qual es cansarà d'aquí a un temps?La compra de Twitter també ha encès la comunitat d'usuaris, que no sap com reaccionar.va omplir la xarxa social, dividint-lo en duess: Musk és el salvador que garantirà la llibertat d'expressió contra els que consideren que serà un magnat que farà servir a plaer la xarxa social. En poques horesm ja hi havia mems, bromes i acudits sobre emigrar de Twitter.Musk no amaga que. Diversos van en sintonia de les demandes històriques -algunes són eternes- per part dels usuaris i altres són d'invenció seva, sorgida de la creativitat. "Els canvis a Twitter estaran en sintonia amb el discurs d'Elon Musk", preveu, investigador del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Podem esperar una xarxa que abanderi la llibertat d'expressió com el valor fonamental, alhora que lluiti per a revertir els seus problemes principals", afirma Guerrero-Solé., professor i investigador especialitzat en l’àmbit de les plataformes digitals a la Universitat de Malmö, afegeix que el CEO de"vol transcendir l'peli per la". Pel que fa a les prestacions i les funcionalitats de Twitter, analitza que, fins ara, es caracteritzen per "l'estabilitat de la seva interfície i la manera de mostrar el contingut", que no ha variat excessivament en els últims anys. Una proposta molt clara que Musk té sobre la taulaEl magnat reivindica en el seu discurs més llibertat i més transparència.Una de les iniciatives més trencadores és col·locar l’algoritme de Twitter en un codi obert, GitHub. Fer això pot suposar el caos: la plataforma permet projectes col·laboratius i participacions de qualsevol expert en creació de codi hi pugui dir la seva., en principi es podria descarregar i revisar per qualsevol usuari, el que, se suposa, ajudaria a millorar el producte i crear-ne noves versions, "com fan Linux i Signal". Musk ha reivindicat sempre "la democratització" de la plataforma. Aquesta pot ser una de les solucions que aporti.El nou propietari també, mitjançant la verificació dels comptes. "Musk vol que Twitter sigui una xarxa de persones, de contingut d’autor i transparent", entén Coromina, que reconeix que "sempre ha estat innovador en les seves empreses". Si bé, alerta que "per complir satisfactòriament els seus objectius". No seria el primer cop: amb SpaceX ha proclamat a tort i a dret que "aconseguirà establir un assentament humà a Mart". La majoria dels seus coets han tingut problemes per enlairar-se.Una altra novetat que vol implementar MuskEl magnat va llençar una enquesta a la mateixa xarxa social amb la pregunta "Vols un botó d'edició?" i dues possibles respostes: "sí" o "no". Amb prop de 4,5 milions de vots, més del 70%, els usuaris van optar clarament per la resposta afirmativa.

Coromina considera que un gran repte que enfronta Musk és la gestió del canvi de model de Twitter amb els seus treballadors. “Molts són accionistes i han estat molt actius en la gestió de l’empresa fins al moment”, explica. Janira Planes, directora de comunicació a Wuolah i periodista especialitzada en cultura d'Internet, recorda que Musk és molt amic de Dorsey -fundador de Twitter- i que mantenen la seva mateixa filosofia: "Canvis ràpids, un producte que permeti compartir coses de manera pràcticament instantània". En aquest sentit, Planes augura que el magnat voldrà ser molt efectista "i que es noti que fa canvis gairebé instantanis". Però serà la llibertat d'expressió el seu pal de paller.



"A qui beneficiarà aquesta llibertat d'expressió de la qual parla Musk? És una preocupació evident, perquè no se sap fins a quint punt una plataforma tan rellevant a nivell cultural podria influir o tenir ingerències polítiques, per exemple, amb la tornada de Donald Trump", explica Planes, que evidencia les contradiccions del magnat.



Impacte directe als usuaris

Les contradiccions d'Elon Musk

L'investigador Guerrero-Solé lamenta que la compra de Twitter suposien mans d'un perfil determinat de tenidor: un home blanc, americà i liberal. "L'impacte en la diversitat és evident", afirma. Per l'investigador, l'expulsió de Donald Trump de Twitter arran de l'assalt al Capitoli el 2021 va permetre que la població "prengués consciència" del poder dels propietaris de les xarxes socials, no només com agents econòmics sinó també "explícitament polítics". En els darrers anys, el contingut tòxic ha esdevingut cada vegada més freqüent a Twitter, davant el quala direcció ha optat per la implementació de mesures de censura per a moderar-lo.Musk, a qui Guerrero-Solé i Coromina coincideixen a definir políticament com un llibertari, s’ha mostrat molt crític al respecte. El canvi de propietat, segons l'investigador, "pot suposar un pas enrere, no només en la moderació dels discursos d’odi sinó que també en la lluita contra les notícies falses, que poden col·lidir amb la llibertat d’expressió", considera Coromina. En aquest sentit,l’eventualbloquejat de Donald Trump seria, valora. Guerrero-Solé tem que la llibertat d'expressió "pot estar en perill tal com la coneixem fins ara". Això confrontaria, directament, amb les intencions expressades pel magnat sud-africà.Per Òscar Coromina, les declaracions de Musk afirmant queamb la seva gestió, "dona algunes pistes de cap on enfoca el projecte". Guerrero la considera una declaració controvertida, ja queSobre la possibilitat que magnats adquireixin xarxes socials, com ara Musk amb Twitter, Coromina es mostra taxatiu. "Quan una empresa surt a borsa i està subjecte al mercat de valors, els gestors deixen de respondre exclusivament als usuaris i també han de complir amb els inversors", afirma.A partir d’aquí, la compra de qualsevol altra xarxa social per un altre magnat és una possibilitat factible.Democratització, llibertat d'expressió. Dos conceptes que Musk no deixa de repetir des que Twitter se li va posar entre cella i cella. El magnat, però,que ennuvolen les seves intencions futures amb la xarxa social que acaba d'adquirir.és que algú que no t'agrada pot dir alguna cosa que no t'agrada. Si això és així, tenim llibertat d'expressió", va afirmar en una TED Talk on va exposar, com una declaració política, les seves intencions amb Twitter.Periodistes nord-americans han tornat a posar sobre la taula tots els clarobscurs de Musk:, passant per perseguir un anterior empleat de Tesla que parlava amb la premsa o les seves promeses sobre ajudar de manera definitiva la població de Flint -un municipi dels EUA amb l'aigua enverinada per plom que estava matant desenes d'infants-, que només va complir donant filtres d'aigua per a 12 escoles. La compra de Twitter és història moderna de la tecnologia. Darrere de les intencions, apareix l'home més ric del món, quede la humanitat.

