🐗 Dos porcs senglars han sorprès aquest matí els veïns de la Sagrera.



Els animals, que havien travessat la Meridiana, han estat capturats al carrer de Garcilaso i els han sacrificat — btv notícies (@btvnoticies) April 25, 2022

Sorpresa a la, aquest dilluns al matí.s’han passejat d’una banda a l’altra de la via durant almenys dues hores.Els animals eren dos exemplars joves que llavors han optat per endinsar-se al barri de la, on han estat capturats per la policia local. Fonts de l’Ajuntament han confirmat que s’ha aplicat el protocol d’anestesiar-los, practicar-los l’eutanàsia i dur-los a la UAB per fer-los la necròpsia.Podeu veure-ho en aquests dosde betevé i TV3.

