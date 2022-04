Junqueras reclama a Sánchez dimissions pel «Catalangate» abans de dijous

Dels CDR a la detenció de Carles Puigdemont

El president d'ERC,, considera que el president del govern espanyol,, que fins ara no s'ha pronunciat sobre l'escàndol, téper començar a assumir responsabilitats pel cas d'espionatge polític a l'independentisme. El líder dels republicans ha fixat el dijous com l'horitzó per saber si el govern espanyol està disposat o no a forçar dimissions i ha recordat que l'any 1995va trigar 15 dies en fer caure l'aleshores vicepresidenti tot va acabar en unes eleccions anticipades. "Estem segurs que el govern espanyol acabarà assumint ara també la responsabilitat", ha dit en una entrevista a Els Matins de TV3, on ha recordat que tambéestà exigint dimissions per l'escàndol.És dijous quan el Congrés ha de votarper pal·liar l'impacte econòmic de la guerra d'Ucraïna i quan es visibilitzarà si ERC vota en contra -com ha amenaçat en cas que no es produeixin dimissions- o bé s'absté . La jornada servirà per valorar fins a quin punt es pot marcar un punt d'inflexió en la majoria que fins ara ha garantit l'estabilitat a Sánchez. El president de la Generalitat,, ja va advertir aquest dilluns que la seva voluntat és arribar "fins al final" a l'hora de depurar responsabilitats.Junqueras ha consideratque l'espionatge s'hagi produït per part del CNI amb autorització judicial, com publica aquest dimarts El País. En tot cas, el dirigent republicà ha posat en dubte la "credibilitat" de la font que proporciona la informació perquè considera que el CNIi no de forma puntual. "Si diu que han espiat poc, qui ha espiat tota la resta?", ha deixat caure. A més ha assenyalat que de poc serveix una investigació interna del CNI si qui va espiar és el propi CNI. "De què serviria si són ells mateixos els que han espiat?", ha preguntat.Junqueras ha argumentat que el govern espanyol ha d'assumir responsabilitatsi el va permetre com si no sabia que s'estava produint, ja que això suposaria evidenciar que "no controlen els seus serveis secrets". Amb tot, no ha concretat qui exactament hauria de dimitir i ha situat la pressió d'aquesta decisió sobre el govern espanyol, que és, segons l'independentisme, qui coneix com i qui ha fet l'espionatge. Ha recordat, en aquest sentit, que no només han estat espiades les 65 persones acreditades per Citizen Lab, sinó també totes aquelles que han interlocutat amb els espiats.El líder d'ERC ha deixat clar que el vot al Congrés al decret de dijous anirà supeditat a la reacció que tingui el govern espanyol en les properes hores. Amb tot, ha refermat l'aposta d'ERC per la. "Ens permet acumular capital polític a ulls de la comunitat internacional", ha defensat tot assenyalant que és una mala carta de presentació que la resta de països sàpiguen que l'Estat "contraespia" la part que s'asseu a negociar. "Ells sí quei, com més triguin a respondre, menys capital polític els queda", ha sentenciat.En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu d'ERC al Congrés,, que ha assenyalat que en les properes 48 hores hi ha compareixences al Senat i al Congrés perquè el govern espanyol assumeixi responsabilitats. En cas contrari, amenacen de votar en contra del decret del dijous: "L'únic idioma que entén el PSOE es. El dirigent ha admès que votar en contra del decret "pot ser lesiu per a un partit d'esquerres", però "molt més lesiu és en democràcia espiar a qui no t'agrada". Rufián ha demanat que la pressió se centri en com respondrà el PSOE. "Si no els agradem, que ho diguin. Si són tan valents i tan xulos, que diguin que volen pactar i governar amb el PP", ha sentenciat.Sobre la, Rufián ha insistit que "és fals" que no es constitueixi per "vetos creuats" entre el PP i els independentistes i que aquesta és només "la versió del PSOE per no convocar-la". En tot cas, ha denunciat que aquestaperquè ni hi ha càmeres ni es pot revelar el que el director del CNI expliqui.Elha admès que va utilitzar el programa d'espionatge israelià que només poden adquirir estats,, per espiar persones de l'entorn independentista català, però ha subratllat que ho va fer sempre de manera individualitzada i amb autorització judicial, segons publica l'edició en paper del rotatiu madrileny El País en l'edició d'aquest dimarts. Fonts del servei d'intel·ligència espanyol no revelen ni a qui van espiar ni quan, però desconfien de la investigació de Citizen Lab que va destapar el presumpte espionatge a almenys 65 independentistes amb Pegasus. Asseguren, en canvi, que molts dels que figuren a la llista no van ser espiats mai pel centre.Les mateixes fonts sí que admeten que elshan estat objecte informatiu del CNI els darrers anys, en virtut del mandat legal que li atribueix la potestat de prevenir i evitar qualsevol amenaça a la integritat territorial d'Espanya, segons recorda el rotatiu.A més, les fonts del CNI admeten que l'ens va adquirir Pegasus a mitjans de la dècada passada per uns sis milions. També corroboren que s'ha utilitzat per espiar càrrecs públics independentistes i expliquen que, en concret, se'ls ha infectat mòbils particulars que es van utilitzar per contactar amb. Totes les escoltes, afegeixen, es van fer amb autorització judicial.Una altra de les escoltes en què suposadament s'hauria utilitzat Pegasus, afegeix el diari, és la que va dur a la detenció dea Alemanya el març del 2018. El CNI tenia controlat el mòbil d'un dels acompanyants de l'expresident i això li va permetre seguir el vehicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor