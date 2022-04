Rússia adverteix del «risc real» d'una Tercera Guerra Mundial

Altres notícies que et poden interessar

no afluixa el to i ara adverteix del "risc real" d'una. Ho ha assegurat el ministre d'exteriors rus,, que també ha demanat "no subestimar" el perill que suposaria l'inici d'un conflicte nuclear. Mentrestant, es compleixen tres mesos des de la invasió i l'inici de la guerra a, que ara centra el seu focus en el sud del país i més concretament en la ciutat de, gairebé totalment controlada per les tropes russes.Lavrov, en una entrevista a la televisió russa, ha comparat la situació actual amb la crisi delsel 1962, que va estar a punt de causar una guerra oberta entre elsi la. Ara, però, creu que la situació és encara pitjor perquè llavors "hi havia normes": "Ara no hi ha un canal de comunicació en el qual els dirigents confiïn, i ningú està treballant per crear-lo", ha afirmat.El representant del govern detambé ha criticat l'enviament d'armes per parts dels Estats Units a Ucraïna, cosa que segons ell demostra el sentiment "" del país nord-americà. Precisament les tropes russes estan destrossant en les últimes hores infraestructures ferroviàries ucraïneses per evitar l'arribada d'armament des d'Occident perquè el país presidit peres defensi de la invasió.El mateix president ucraïnès ha tornat a recordar als seus aliats que en aquesta guerra es decideix el "destí d', de la seguretat global i del sistema democràtic". Per això, ha agraït a les forces d'"l'aliança contra la guerra", però també ha demanat més suport polític. A més, s'ha mostrat convençut que "qui vol construir un Reich mil·lenari destrossant països veïns, perdrà".​​​​​

