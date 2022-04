Els Mossos demanen ajuda per trobar una jove desapareguda a Barcelona

La Keyla va desaparèixer el 25 d'abril a Barcelona. Ajuda'ns a trobar-la



Keyla desapareció el 25 de abril en Barcelona. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/4KSPtCMQFa — Mossos (@mossos) April 26, 2022

Crit d'ajuda dels Mossos d'Esquadra per trobar una jove desapareguda a Barcelona. La Keyla va ser vista per últim cop aquest dilluns mentre anava vestida amb una samarreta negra, uns pantalons de xandall grisos, bambes blanques i motxilla blanca.Segons detalla la policia catalana, es tracta d'una noia de complexió normal, ulls foscos i cabell llarg, negre i llis. Davant qualsevol pista sobre on es pot trobar la jove, el cos policial demana contactar amb el telèfon d'emergències 112.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor