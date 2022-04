Un intermediari de Pegasus va facilitar un sistema d'espionatge a la policia espanyola

Un empresari israelià hauria exercit d'de l'empresa, propietària del sistema d'espionatge, i hauria subministrat a membres de la policia espanyola un sistema per irrompre en telèfons i dispositius mòbils sense deixar rastre, segons publiquen El Periódico i El Periódico de España.Aquest últim ha tingut accés a una carta d'invitació del 31 de juliol del 2014 de l'empresaridirigida al director adjunt operatiu de la policia durant el mandat de Mariano Rajoy,. En la missiva es fixava una cita per a l'11 d'agost per fer una "prova de camp" que incloïa una demostració en viu d'un "sistema".Un altre document apuntava que l'entrega es faria en un hotel de Barcelona. Es concreta també que el material seria introduït primer per l'. En la carta s'especifica que l'oferiment es feia després de les "trobades" i "demostracions" que s'havien fet abans amb la cúpula policial.L'octubre del 2017, el que era cap d'Assumptes Interns del Cos Nacional de Policia (va denunciar en un jutjat madrileny que membres del CNI havien estat gravats sense ordre judicial. El Periódico apunta que en la denúncia, Martín-Blas assegurava que tant Pino com el seu cap de gabinet,, disposaven des del 2014 de la tecnologia per poder interceptar i gravar converses de telèfons "sense autorització judicial a conseqüència d'haver-se-la adquirit a l'empresa israeliana", de Matian Caspy.

