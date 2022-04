El català és reivindica al rovell de l'ou de Nova York

Jordi Puigneró saluda una catalana a Nova York Foto: ACN

Evitar l'extinció digital del català

". Aquest és el missatge que, durant un dia, apareix en una de les pantalles gegants de l'icònic Times Square, al bell mig de Manhattan (Nova York). L'acció, que ha començat aquesta matinada (a les 17.30 h hora local), s'emmarca dins el projecte, que té per objectiu que les màquines entenguin i parlin el català i que ja ha captat 1,7 milions de veus.Aquest ha estat el primer acte del vicepresident del Govern,, a la ciutat dels gratacels, on té previst firmar un acord amb ONU-Hàbitat perquè Catalunya aculli un projecte pioner de Nacions Unides. Puigneró ha insistit que les llengües que vulguin "sobreviure" han de ser digitals: "Aquest és un projecte, precisament per salvar el català".Emmarcada en els actes dede la comunitat catalana a Nova York, la performance ha consistit en l'emissió d'un vídeo promocional del projecte AINA en una de les pantalles gegants de Times Square, que s'anirà repetint de manera intermitent durant 24 hores.que ha costat uns 3.000 euros, forma part de la gira del Govern per promocionar la campanya, que també s'ha dut a la Catalunya Nord, a les Illes Balears i al País Valencià. De moment, no hi ha previst repetir la promoció en més destins internacionals.En declaracions als mitjans, Puigneró s'ha dirigit a lai els ha convidat a implicar-se en el projecte.A hores d'ara ja s'ha superat l'objectiu de recollir un milió d'enregistraments abans de l'estiu marcat al febrer i ja s'han gravat 1,7 milions de talls de veu. La propera fita serà aconseguir 2 milions de captacions. "Com més veus tinguem que parlin català, accelerarà el procés perquè les màquines i el món digital entenguin el català", ha afegit Puigneró, que ha assegurat que el Govern vol que les empreses tecnològiques "no tinguin excuses" perAmb la col·laboració de, emissora de ràdio catalana transoceànica amb estudis a Barcelona i als casals catalans de diversos països de l'Amèrica del Sud, el vicepresident ha presentat la iniciativa als catalans de tot el món en un programa especial realitzat des de Nova York i amb connexions en directe amb la comunitat catalana a Twitter i amb els casals catalans de Brussel·les (Bèlgica), Guayaquil (Equador), Ciutat de Mèxic (Mèxic) i La Plata (Argentina).Durant el programa, que s'ha emès en streaming pels canals de ràdio per Internet i Twitch de RAB, les comunitats catalanes dels diferents casals contactats han participat activament en l'enregistrament de veus per al projecte AINA perquè la tecnologia parli i entengui el català, i han explicat les activitats que duen a terme per fomentar iImpulsat des del Govern i amb col·laboració amb el, AINA busca recollir un conjunt massiu de dades i crear un diccionari de veu del català.La campanyaanima tothom qui ho vulgui a enregistrar talls de veu o validar-los a través de la plataforma de Common Voice de Mozilla per disposar de veus catalanes de diverses variants, edats, gèneres o orígens.D'aquesta manera, es vol constituir els corpus i els models de llengua del català per facilitar que lespuguin desenvolupar les seves solucions o serveis específics (traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.) en aquesta llengua."Aquest 2022 tindrem Aina plenament entrenada no només ensinó en", ha dit Puigneró.

