Plataforma per la Llengua titlla de lesiu reformar la llei de Política Lingüística

haaquest dilluns lade laque estan impulsant al Parlamentper Catalunya per considerar que els seusseran "" per als alumnes catalans.El portaveu de la formació, Oscar Escudé, ha criticat que hagin estat dos partits independentistes els que hagin registrat aquesta modificació legislativa: "". La presidenta del Parlament,, ha participat en l'acte a la Universitat Pompeu Fabra peri recordar que Junts per Catalunya es va despenjar de l'acord dels partits i va supeditar el suport al fet que hi hagi "un consens social".L’acte ha servit perde la Plataforma per la Llengua que ha estat firmat per 200 personalitats de la societat catalana com l’expresident de la Generalitat Quim, que ha assistit a l’acte, els escriptors Jaumei els actorsi Josep Maria Flotats, que no han acudit a l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra. Laura Borràs no ha firmat el manifest, però ha participat en l'acte en una actitud de suport a les reivindicacions aplaudint totes les intervencions i apareixent a la fotografia final que ha volgut reunir a tots els opositors al canvi de normativa.Tot i que la qüestió del 25% encara no està resolta pel Govern, que treballa en un decret que especificarà com es resoldrà aquesta qüestió als centres,és perquè consideren queproposada fa unes setmanes és unade la llengua tot i que el Govern, quan la va registrar la va reivindicar com l’instrument perSi la reforma s'aprova,, que està "normalment emprada com adel sistema educatiu". Però la modificació també apunta que el castellà "és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre".L’esdeveniment ha començat amb la lectura del manifest per part de dos representants de sindicats estudiantils, Iolanda Souto, del Sindicats d’Estudiants dels Països Catalans, i Ferran Piqué, del sindicat FNEC.que, sense cap criteri pedagògic, pretén tombar un model que afavoreix la cohesió social i que compta amb el suport de la immensa majoria de la societat”, ha llegit Souto.ha dit Lluïsa Selma, cap d’estudis de l’escola Ferrer i Guàrdia de Barcelona, al barri de Torre Baró, i ha afegit que aquests estudiants ‘flipen’ quan els explica que ella parla català a casa seva amb els seus fills.Silvia Casajoana, directora de l’institut Juan Ramon Jiménez de Sabadell, ha exposat que la davallada de suport a la immersió lingüística entre la població castellano-parlant es deu, segons ella, al fet que la immersió dels anys 80 prometia ser un instrument d’ascensor social però que finalment no ser així. “El que ha passat és que l’ascensor no ha funcionat. Perquè”, ha afegit.

