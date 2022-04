Elon Musk compra Twitter

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

El multimilionarino en tenia prou amb ser només l'accionista majoritari de Twitter i aquest dilluns al vespre s'ha confirmat que ja l'ha comprat. Segons han informat persones familiaritzades amb l'operació, el propietari de Tesla i SpaceX ha pagat 40 mil milions d'euros per aconseguir la propietat de Twitter.L'home més ric del planeta feia setmanes que intentava fer-se amb tota l'empresa i, de fet, fa només uns dies va convertir-se en soci majoritari. L'acord final, que s'acabarà de concretar durant les properes hores, pot ascendir aLa directiva de Twitter s'ha reunit aquesta tarda i finalment ha decidit recomanar als accionistes que acceptessin la "millor i definitiva" oferta que Musk havia posat a sobre de la taula. Amb aquest anunci, les accions de Twitter s'han revalorat un 4,5%, però, per ara, s'ha suspès la cotització a la borsa.L'acord encara no és oficial, però Musk ja ha fet unaque ho insinua. "Espero que fins i tot els meus pitjors crítics segueixin a Twitter, perquè això és allò que la llibertat d'expressió significa", ha escrit el magnat."La llibertat d'expressió és la base d'una democràcia que funcioni, i Twitter és la plaça digital de la ciutat on es debaten qüestions vitals per al futur de la humanitat", ha dit Musk. "També vull fermillorant el producte amb, fent que els algoritmes siguin deper augmentar la confiança,i autenticar els usuaris humans. Twitter té un potencial enorme, espero treballar amb l'empresa i la comunitat d'usuaris per desbloquejar-lo".

