L'alcalde de Caldes de Malavella, decidit a no plegar tot i l'escàndol de la destral

📹 Vídeo | L'alcalde de Caldes fa fora uns ocupes d'una propietat seva destral en màhttps://t.co/pQ9279h0cV pic.twitter.com/2HOoGelQ6u — NacióDigital (@naciodigital) April 24, 2022

Aclariment referent a les imatges difoses



Diumenge 24/4/22. Davant les imatges que s’han difós en diversos mitjans de comunicació i a la xarxa on se'm veu a mi, Salvador Balliu, amb una destral a la mà, en una finca de la meva propietat okupada, faig els següents aclariments: — salvadorballiu (@salvadorballiu) April 24, 2022

El govern municipal de Caldes de Malavella (Selva) ha tancat files aquest dilluns amb l'alcalde després del vídeo viral en què intentava fer fora uns ocupes de casa seva amb una destral. Salvador Balliu, cap de llista de Junts i president del Consell Comarcal de la Selva, discuteix amb els joves i els diu "us vull fora" repetides vegades.El portaveu de Junts per Caldes,, ha remarcat que els regidors deen una junta de portaveus que s'ha fet aquest dilluns al vespre. En ella, els grups ahan demanat lade l'alcalde pel vídeo iDe tota manera, de moment no s'ha oficialitzat aquesta petició i fonts municipals asseguren queA la sortida de la junta de portaveus, els portaveus dels grups a l'oposició han esquivat els mitjans de comunicació., que en cap moment reconeix que la casa ocupada és propietat seva, alerta els tres joves: "". Els fets van ocórrer el dilluns de Pasqua, segons el Diari de Girona, que detalla que el dia abans el batlle s'havia apropat ja a la propietat acompanyat de la policia, però no hi va trobar ningú. L'endemà hi va tornar sol i, en veure, segons ha explicat ell mateix al rotatiu, que els joves sortien amb uns pals,Balliu admet que es va posarper una situació queva patir per la seva integritat física i va actuar aTambé diu que el vídeo tan sols ensenya una part d'allò que va passar, peròper si algú s'ha vist ofès un cop s'han fet públiques les imatges., vaig sortir corrents foragitat cap al cotxe i, una destral que utilitzo per treballar el jardí". Balliu justifica aquest diumenge en un fil de Twitter les imatges que s'han pogut veure d'ell entrant a la propietat amb la destral. L'alcalde de Caldes, a més, demana que la reacció s'entengui com la "a la seva pròpia casa davant una amenaça" i no com una agressió o amenaça.Per la seva banda,, alcaldessa dei diputada de Junts al Parlament ha donat suport a Balliu: "Et conec bé i ets un home bo i compromès", ha assegurat en una piulada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor