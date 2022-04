Andalusia escollirà nou president el 19 de juny

El president d'Andalusia,ha anunciat laMoreno ha fet pública la decisió en una compareixença aquest dilluns al vespre després de reunir aquesta tarda el seu executiu de coalició amb Cs i després de mesos de rumors sobre aquesta possibilitat. Amb aquesta decisió, Andalusia segueix les passes de Madrid i Castella i Lleó. En l'últim cas, l'avançament electoral ha abocat el PP a formar govern per primer cop amb Vox Els andalusos seran els primers comicis als quals s'enfrontidesprés de ser escollit líder deli suposaran la. Feijóo ha defensat reiteradament quei ha demanat al PSOE que es comprometi amb aquesta fórmula, que permetria evitar dependre de Vox.L'escenari d', que ha fet bandera a Galícia d'haver-los arraconat -no van obtenir representació al parlament gallec en el qual el PP tenia majoria absoluta-. De fet, el nou líder del PP va evitar acudir a la presa de possessió del president castellanolleonès, Alfonso Fernández Mañueco, per evitar la foto amb Vox.Tampoc hi va assistir Moreno, que en el congrés extraordinari que va triar Feijóo va refermar el pes del PP andalús en la direcció estatal situant en la cúpula dos consellers del seu executiu -Elias Bendodo com a número tres del partit i Juan Bravo com a vicesecretari d'Economia-.Arran del resultat de les eleccions a Castella i Lleó es van refredar els rumors d'avançament electoral a Andalusia, peròa aquesta opció fa unes setmanes justificant-ho per lapel canvi de situació econòmica derivada de la pandèmia.va ser elen les anteriors eleccions quan va obtenirescons. Els sondejos fets fins ara apunten a un-que guanyaria-, però també de la ultradreta, que seria necessària perquè Moreno pugui governar.Per a, en canvi, tot apunta a un. Tal com ha passat a Madrid i Castella i Lleó, l'escenari que indiquen les enquestes és que aquests comicis continuaran apuntalant el camí de la desaparició del partit liberal, que a aquelles autonomies ha quedat fora dels executius autonòmics.

