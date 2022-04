Els sindicats educatius impedeixen una conferència de Cambray a la UB

Desenes de membres de sindicats educatius han protestat aquest dilluns al paranimf de la Universitat de Barcelona, on el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, havia de fer la conferència "Nous aprenentatges, nous espais". Després de mitja hora de protestes i d'espera, el conseller ha entrat a la sala, ha agraït l'assistència dels oients que hi han anat i ha marxat.



"Cambray cessament" o "sense nosaltres, no hi ha ensenyament" han estat alguns dels crits que s'han sentit repetidament a l'edifici central de la Universitat de Barcelona acompanyats de xiulets i cassolades. Els manifestants han avisat que no estan "disposats a deixar-se trepitjar més" mentre esperaven l'arribada del conseller.

Tot i els esforços dels treballadors de la Universitat de Barcelona, que ha demanat als sindicats que "continuïn manifestant-se a un costat de la sala",. Els professors, però, no han abandonat el passadís central de la sala ni el faristol des d'on havia de parlar Cambray.Les protestes d'aquest dilluns a la tarda són una part més de ladesprés de l'anunci del conseller sobre el nou calendari escolar. Al març van convocari no descarten més mobilitzacions si no es responen les reivindicacions.

