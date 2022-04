La Moncloa anuncia un decret per a la «transparència» de la Casa Reial en ple escàndol del «Catalangate»

En ple escàndol pel Catalangate, la Moncloa ha anunciat que aquest dimarts el consell de ministres aprovarà unper promoure lade la. L'anunci arriba just després que elhagi fet públic que el seu patrimoni és de 2,5 milions d'euros. Segons un breu comunicat del govern espanyol, el decretde la Casa Reial, la imatge de la qual ha quedat especialment erosionada pels escàndols judicials i la fugida del rei emèrit.El govern espanyol havia ajornat la reforma sobre la Casa Reial que el president del govern espanyol,, va assegurar que tenia prevista per "modernitzar" la institució a finals del 2020, quatre mesos després que, assetjat per presumptes casos de corrupció,marxés a Abu Dhabi. No ha estat fins quasi un any i mig després que el decret rebrà el vistiplau de l'executiu. De fet, la reforma ni tan sols estava contemplada en el pla normatiu del govern espanyol per al 2022 sota l'argument que calia centrar-se en la recuperació econòmica arran de la crisi provocada per la pandèmia.Conèixer les despeses dels membres de la Casa Reial, el seu patrimoni i ingressos i com gestiona els diners públics que sosté la institució són alguns dels compromisos del govern que havien quedat aparcats. Ha estat ara, en un inici d'any trasbalsat per unesque han empitjorat dràsticament amb la guerra a Ucraïna i enmassiu a líders independentistes, que la Moncloa ha decidit desencallar la reforma. Ho fa també ara que la Fiscalia ha arxivat totes les investigacions que encerclaven al rei emèrit. Minuts abans de l'anunci de la Moncloa, elha donat a conèixer el seu, responent així a la "demanda de regeneració pública" dels espanyols. Segons ha informat la Casa Reial, el monarca té actualment. D'aquests,estan dipositats eno d'estalvis icorresponen a objectespersonals. Segons el mateix comunicat, el reiFonts de la Casa Reial detallen que el patrimoni està "principalment constituït" per lesdurant els darrers 25 anys, primer com a príncep d'Astúries i després com a cap d'Estat. La Zarzuela haferel patrimoni de la, tot i les peticions i percebre una assignació de diners públics. Segons detallen, la decisió es deu a laPrecisament fa pocs dies, el 12 d'abril, va fer deu anys de la, quan participava -en plena crisi econòmica que feia estralls en bona part de la societat espanyola- en una cacera d'elefants en companyia de. Va ser l'inici d'una caiguda més profunda, la de la imatge de la institució monàrquica, corcada per una suma d'escàndols de tota mena. Han hagut de passar deu anys perquè l'executiu hagi decidit fer una passa endavant pel que fa a "transparència" de la Casa Reial.

