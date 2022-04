Retards de més d'una hora a l'R4 per l'avaria d'un tren de mercaderies

📢#ATENCIÓ!



🔴🚊R4: Restablerta la circulació entre Castellbisbal i Martorell per avaria en un tren de mercaderies. Afectacions que poden superar els 60 minuts a la resta de la línia. — Rodalies Catalunya (@rodalies) April 25, 2022

Laaproximadament mitja hora aquesta tarda a causa d'una avaria en un tren de mercaderies. Segons ha informat Renfe,resulten afectades per aquesta incidència i es poden produir retards de més de 60 minuts a tota la línia.La freqüència en aquesta franja horària és de dos trens per hora i sentit, informa la mateixa font. Per tal de garantir la mobilitat dels viatgers, s'han utilitzat elsque estaven situats aper si era necessari el seu ús davant d'una incidència, a més delque ja s'estava prestant entre Rubí-Castellbisbal-Martorell per als usuaris de la línia R8.

