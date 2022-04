Descobreixen un fàrmac molt efectiu per combatre les cèl·lules mare dels tumors

Un equip de científics dea, juntament amb un consorci internacional de diversos laboratoris de referència, a més de l'empresa biotecnològica han descobert un fàrmac que frena el creixement dels tumors sòlids, impedeix l'aparició de metàstasis i ataca les cèl·lules mare d'aquests mateixos. Segons les primeres dades preliminars de la investigació a les que ha tingut accés, "són dades molt esperançadores"., ha assegurat que "l'esperança [en la troballa d'aquest fàrmac] és que l'anticòs sigui molt més efectiu que les teràpies actuals", és a dir, quimioteràpia o radioteràpia, entre d'altres.La clau del nou fàrmac i del tractamentproteïnes encarregades de protegir el cos humà, reconeixent els agents infecciosos o les cèl·lules alterades. En aquest cas. Encara que s'hagin fet troballes similars, cap d'elles arriba a aquest nivell d'ambició: combatre directament les cèl·lules mare, les originals, dels tumors sòlids. Gràcies a això, es pot impedir que el tumor es regeneri, que no respongui als tractaments convencionals o que generi metàstasi. Clars exemples són elso els que estan situats en una zona tan sensible com el cap. La cirurgia mai és del tot efectiva i per això mateix, poder combatre l'origen del tumor sòlid situa, en paraules del doctor Batlle, "en la medicina del futur" aquest fàrmac.Les dades exposades per l'empresa Merus N.V a l'octubre del 2021, ratificades i estudiades durant mesos, han estat publicades aquest dilluns a la revista científica Nature Cancer. Deu pacients han rebut el fàrmac experimental: en un 100% s'ha reduït el tumor.t. L'assaig clínic encara no ha finalitzat: se segueix provant el fàrmac en humans i estudiant quina és la resposta davant l'exposició d'aquests anticossos.Un dels punts clau d'aquest fàrmac és quede l'organisme, que han de regenerar els teixits. Això pot ajudar a intentar deixar enrere, que afecten a totes les cèl·lules, sense diferenciar les cancerígenes i les que no ho són. Ara cal seguir estudiant les interaccions amb altres fàrmacs, la seva seguretat, quina activitat terapèutica requereix. La previsió dels investigadors, però, no és del tot positiva:per les agències i fet servir per a combatre el càncer en pacients".

