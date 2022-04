Albiren l'os més vell del Pirineu amb dificultats per caminar

El darrer albirament de l'os, l'més vell del, amb dificultats locomotrius, ha posat en alerta el Grup de Treball de l'Os al Pirineu i ha motivat l'inici d'un seguiment del plantígrad per comprovar qualsevol evolució en el seu estat deL'os es va veure caminar amb dificultats dijous passat, 21 d'abril, fet que va propiciar que el Grup de Treball de l'Os al Pirineu convoqués una reunió amb els tècnics de l'. Els tècnics creuen que la causa més probable de les dificultats de mobilitat, a la pota posterior esquerra, és l'avançada edat de l'os. Nere té, per la qual cosa es considera l'os més vell del Pirineu.Nere va néixer al Pirineu a l'hivern del 1997, i és fill de, l'osa capturada prenyada ai alliberada als Pirineus el 1996. Es disposa de gravacions efectuades a l'estiu del 2020 on l'os ja mostrava una clara dificultat motriu a les potes posteriors, que donarien força a la hipòtesi d'una degradació progressiva de la salut de l'animal, tot i que no es poden descartar altres causes.

