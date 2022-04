S'enfronta a més de 20 anys de presó per matar a ganivetades l'amant de la seva exdona a Vila-seca

L'jutja un home acusat del'amant de la seva. Els fets es remunten l'agost de 2020 a Vila-seca. La parella dormia a casa del pare de la dona quan l'acusat va irrompre a l'habitació amb dos ganivets i amb les mans protegides amb guants.Aquest dilluns, en elamb jurat popular, han declarat familiars de la víctima i de l'acusat. La dona, única testimoni del crim, ha afirmat que va veure dues figures i com queia la víctima a terra. "La meva exparella em mirava fixament", ha dit. El ministeri fiscal demanai un any i mig per violació de domicili. L'acusació particular sol·licita 25 anys i la defensa l'absolució.

