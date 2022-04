Carla Simón, sobre el cinema espanyol: «No està tan bé com diuen, per a res»

La terra catalana i la família de la cineasta

i, possiblement, una de les millors de tot el panorama estatal. Candidata a ser una de les sorpreses de cara a les cerimònies de premis dels pròxims mesos, la seva directora,, està d'enhorabona perquè aquest divendres 29 d'abril, per fi, la pel·lícula arribarà a les sales de cinema de tot el país. En una entrevista a Europa Press, Simón ha repassat la situació del sector a nivell espanyol i ha deixat clara una cosa:Malgrat els èxits recents en guardons, cerimònies o nominacions als Oscars, la cineasta barcelonina de 35 anys ha volgut insistir en les revelacions que va descobrir buscant finançament per al film."Per mi hi ha una cosa molt reveladora que és que aquesta pel·lícula és una coproducció, no està feta només amb diners espanyols, perquè amb diners espanyols no arribàvem. I el mateix passa amb una altra pel·lícula que estava en competició a la Berlinale, la", ha explicat.tots dos dèiem que, realment, quan s'inverteix en pressupost i es poden dur a terme les idees que un té al cap, les pel·lícules arriben més lluny., estem molt acostumats a treballar en precari i renunciar com a directors que no es pugui fer alguna cosa per falta d'aquests diners", ha lamentat."És una reflexió a fer: estan sortint moltes pel·lícules espanyoles acostumades a treballar amb pressupostos petits. Però, on arribaríem si realment tinguéssim més diners per fer-les sense renúncies?", ha qüestionat., a part de l'espanyol, que reclama un finançament major perquè la seva cartellera deixi d'omplir-se de pel·lícules "petites", òperes primes o projectes que podrien ser molt majors amb una capacitat econòmica més gran.Alcarràsen aquesta població lleidatana. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi.La cineasta gravita sobre les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes., com el manteniment de l'agricultura enfront del model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.L’empresa exhibidora de cinema lleidatana, aMoltes de les projeccions comptaran amb la presència d’actors, actrius i membres de l’equip tècnic de la pel·lícula. El Circuit Urgellenc ha reprès la campanyaper fomentar la conscienciació de la importància de recuperar el cinema de proximitat.La pel·lícula es podrà veure a les sales on el Circuit hi manté les projeccions com(30 d’abril 1, 2, 7 i 8 de maig)(30 d’abril, 1, 2, 7, 8 i 9 de maig),(tots els dies, del 29 d’abril al 9 de maig),(30 d’abril, 1 i 2 de maig);(6, 7, 8 i 9 de maig),(6, 8 i 9 de maig), però també(6, 7 i 8 de maig),(15 de maig),(del 14 al 16 de maig). També es podrà veure a Montsó en castellà els dies 30 d’abril, 1, 2, 7, 8 i 9 de maig, i a cinemes de les poblacions d’Aragó que gestiona.

