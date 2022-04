«Se me'n va anar de les mans»: l'estranya confessió de l'assassinat de la seva exparella

Estava acusat de. Aquest dilluns ha declarat al jutjat i ha reconegut el crim, però ha assegurat que no recorda com va apunyalar-la i que no tenia intenció de fer-ho., ha dit el processat, durant la seva declaració a Astúries.Això no obstant, l'acusat ha dit que quan va anar al domicili de la víctima. "Juro de veritat que ni me'n vaig adonar quan la vaig punxar", ha afirmat l'acusat, que ha assenyalat que va ser "", sense intenció de matar-la i que haviaEn aquest sentit, ha precisat que tot i que és cert que portava unamb ell, era perper si tenia problemes amb l'acompanyant de la dona i "com a mínim", ha indicat. A més, ha apuntat que ells va tenir temps de tancar la porta abans que ell tornés al seu pis després de l'incident amb el primer ganivet.L'acusat s'enfronta a una pena d'entre 20 i 25 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització en concepte de responsabilitat civil. La versió que ha explicat a la sala aquest dilluns, però, ha estat diferent del relat fet davant la policia. "", ha justificat el processat sobre el moment en què va declarar davant els agents.Algunes altres frases que l'acusat ha pronunciat durant el judici han estat que "" o que "" fins que no va veure la sang, quan la víctima va caure al llit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor