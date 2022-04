Combatre la Covid persistent netejant el plasma de la sang: el nou assaig clínic de Can Ruti

Altres notícies que et poden interessar

Lade(Barcelonès), en actiu des de l'estiu de 2020, vol posar en marxa al juny unpioner per validar l'ús de la plasmafèresi, una, per, segons ha avançat La Vanguàrdia i han confirmat a l'ACN fonts de l'hospital."És important fer recerca i assajos amb diferents fàrmacs que poden solucionar tant situacions simptomàtiques com intentar anar a l'arrel del problema que ha generat la infecció", valoren des deL'estudi espera ara l'aval de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per poder-se iniciar.L'estudi en què treballa Can Ruti comptaria amb, dels quals la"per veure si és possible netejar el plasma de substàncies inflamatòries", mentre queper poder contrastar els resultats. L'assaig està ara mateix "", segons informa Can Ruti.Des de l'hospital badaloní esperen que la resposta de les autoritats a l'estudi sigui satisfactòria. És important, diuen, poderi la integració del procés de Covid persistent a l'atenció primària", amb l'objectiu que als hospitals acabin arribant aquells casos més complexos i que "realment ho requereixin".A l'espera dels resultats de l'estudi, la unitat de Covid persistent de Can Ruti tracta actualment els seus pacients a partir dea mida de la simptomatologia de cadascú.​​​​​​

