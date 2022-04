El Tribunal Penal Internacional s'uneix a la investigació de crims de guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El(TPI), un organisme judicial internacional permanent encarregat de perseguir i condemnar els crims més greus en contra del Dret Internacional dels Drets Humans,. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'agència de cooperació en matèria de justícia penal de la Unió Europea.El fiscal del TPI Kraim Khan i els fiscals generals de Lituània, Polònia i Ucraïna han firmat un acord per a la, segons informa. "Amb aquest acord, les parts envien un missatge clar que es realitzaran tots els esforços persobre els principals crims internacionals comesos a Ucraïna i per", ha assegurat l'agència de la Unió Europea en un comunicat.De fet, laha apostat aquest dillunseliniciat al març perquè puguini compartir-les posteriorment amb el Tribunal Penal Internacional. "Per garantir que els autors dels crims comesos a Ucraïna siguin responsables, és fonamental garantir l'emmagatzematge segur de proves fora d'Ucraïna i donar suport a les investigacions i processaments que duen a terme diverses autoritats judicials europees i internacionals", han indicat.​​​​​

