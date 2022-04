La UVic-UCC arriba als 25 anys amb un projecte consolidat a la Catalunya interior

ha ditaquest dilluns en la presentació dels actes del 25è aniversari del reconeixement com a universitat. El rector ha destacat que el nombre d’estudiants ha crescut de forma “substancial” els últims anys, arribant al llindar dels 17.000, i també ha aparegut en rànquings de recerca que la situen com un centre “de champions’”. Per Baños, l’objectiu és seguir creixent en recerca i ha avançat la previsió d’oferir els graus d’odontologia i audiologia el curs 22-23.De la seva banda, l’alcaldessaha destacat l’arrelament territorial de la universitat i com ha transformat la ciutat en tots aquests anys. L’acte central del 25è aniversari serà el 20 de maig a l’Atlàntida.ha assenyalat Erra a l'acte. Malgrat això, l’alcaldessa i presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes ha destacat l’empenta la força i les ganes de continuar creixent de la institució.Un dels trets més singulars de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya és l’acord de federació amba què es va arribar l’any 2014, moment en què va deixar d’anomenar-se únicament Universitat de Vic. El rector, Josep Eladi Baños, s’ha mostrat molt satisfet d’aquest vincle tot i destacar que “els processos d’integració mai són senzills”. “La meva experiència és que amb UManresa hi ha hagut una enorme col·laboració”, ha destacat.El rector ha fet un balanç molt positiu de les xifres d’alumnes que el 2015 partia d’uns 6.500 en títols oficials, i que. En només sis anys s’ha augmentat més d’un 30%. Segons ha explicat Baños, aquests augments no només venen a partir de la incorporació de noves facultats, com medicina, o nous centres, com Elisava, “sinó també pel creixement dels centres propis”.Baños ha posat en valor el gran esforç que ha fet la universitat per posicionar-se en l’àmbit de la recerca. L’aposta, segons ha explicat, ha permès passar de les 200 publicacions en revistes de referència a les 400. Gràcies a això, la UVic-UCC ha passat l’últim any a situar-se comde la vuitantena que hi ha.

Presentació dels 25 anys de la UVic-UCC. Foto: Josep Maria Montaner

La Universitat com a element cohesionador del territori

Al projecte del Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentació (BETA), un dels més potents de la universitat, ara s’hi sumarà la feina que pugui desenvolupar l’Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central (IRIS-CC), liderat per l’exconsellera, i que el Parlament ha aprovat recentment.El rector creu que el futur de la universitat passa per consolidar el projecte, amb un model complex, de base federal, de poca tradició al país, però que aposta per esdevenir un element de cohesió del territori“La UVic-UCC com a element cohesionador que ha d’ajudar a construir territori”, ha dit Baños.A més, properament es preveu la instal·lació d’un campus a, a la seu d’Elisava, “que ens ajudarà a tenir projecció amb programes de postgrau a nivell internacional”. Si s’acaba materialitzant, es tractaria del primer campus universitari estable a la ciutat de Barcelona. Segons el rector, “la UVic-UCC té els peus al territori, però els ulls mirant al món”.Entre els principals reptes de futur de la universitat hi ha el de consolidar el finançament a través d’unque s’ha de negociar amb la Generalitat, ha explicat Anna Erra. El rector també ha afegit que a la UVic-UCC encara li falta créixer en alguns graus en ciències socials i també ha assenyalat que li preocupa com recuperar el número d’estudiants del grau de magisteri. “Hem tingut una davallada en els últims anys i farem tots els esforços per recuperar-los”, ha reblat.

El rector Josep Eladi Baños ha explicat els reptes futurs de la UVic-UCC. Foto: Josep Maria Montaner

Actes del 25è aniversari

L’alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat de la, Anna Erra, ha destacat la capacitat de la universitat per ser present a molts territoris. I ha destacat la “preocupació” de la institució per donar sortida als joves. “Hem estat capaços de fer créixer les seus de la universitat més enllà de l’oferta que hi ha a Barcelona”, ha destacat.D’altra banda, el fet que la UVic hagi esdevingut un, amb les diferents facultats escampades pel municipi ha ajudat a “transformar a tots nivells” la capital osonenca. “Això no només ha enriquit la universitat, també la ciutat i els seus barris”, ha dit Erra. I ha destacat la rehabilitació d’espais tancats a la ciutat, com per exemple la Casa de la Convalescència o l’antiga fàbrica Baumann.Sota el lema, la Universitat de Vic ha vestit una completa programació amb més d’una vintena d’actes i una dotzena d’exposicions. Entre els més destacats hi ha una taula rodona amb estudiants i exestudiants d’altres èpoques o una conversa entre els diferents rectors.més festiu el proper 20 de maig al Teatre l’Atlàntida. Al matí, l’Aula Magna acollirà l’acte institucional.

