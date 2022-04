Grifols compra Biotest per més de 1.000 milions d'euros

La farmacèutica catalana, líder en el sector dels tractaments elaborats amb plasma humà, ha anunciat aquest dilluns la compra de la firma alemanyaperSegons ha explicat l'empresa en un comunicat, aquesta operació els permetrà "accelerar i ampliar" la seva cartera de productes, incrementar la disponibilitat de teràpies plasmàtiques i disposar de la xarxa europea privada més gran de centres d'obtenció de plasma. Grifols ha conclòs l'OPA després de rebrecom l'autoritat turca de competència, l'autoritat alemanya de supervisió financera i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).L'adquisició s'ha completat després de tancar-se l'adquisició de la totalitat de les accions deuna companyia alemanya que posseeix el 89,88% de les accions ordinàries i l'1,08% de les accions preferents de Biotest AG. Tal com ha apuntat Grifols, la firma controlarà el 96% dels drets de vot de Biotest AG i el 69% del seu capital social."Grifols ha tancat l'oferta pública d'adquisició voluntària a tots els accionistes, que ha suposat el pagament de 362 milions d'euros per 1.250.298 accions ordinàries a 43,00 euros per acció i 8.340.577 accions preferents a 37,00 euros per acció", ha detallat l'empresa catalana. El CEO de Grifols,ha destacat que l'adquisició de Biotest és una "fita fonamental" dins del pla de "transformació" de l'empresa. "Està plenament alineada amb la nostra estratègia de creixement, reforçant la nostra capacitat global de plasma", ha resumit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor