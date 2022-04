El PP no garanteix permetre constituir la comissió de secrets si hi ha ERC i Bildu

Elno aclareix si donarà suport a la constitució de la comissió de secrets oficials per esclarir l'escàndol del. La comissió, que controla l'actuació del CNI i els fons reservats, està bloquejada des de 2019 pels vetos entre partits. Per constituir-se calen 210 vots al Congrés, una majoria qualificada, i per tant són necessaris els vots del PP. El vicesecretari d'Economia del PP,, ha exigit quetruqui el líder del PP,, per parlar de l'espionatge abans de decidir si aquest mecanisme pot tirar endavant o no. De tota manera, Bravo ha posat en dubte que "partits que combaten l'Estat coneguin els secrets de l'Estat". El PP vetaper a la comissió de secrets oficials.Bravo ha considerat "sorprenent" que no es donin explicacions al PP sobre l'espionatge i es trobi temps per fer una reunió en diumenge amb la consellera de la presidència,. El dirigent del PP ha demanat una explicació "detallada i urgent" per saber quina és la situació, i ha dit que no és "lògic" que la comissió de secrets oficials sigui el "mecanisme" del govern espanyol per desactivar un "malestar puntual" dels seus socis parlamentaris. "Concedir a Bildu informació sobre secrets d'estats no és el millor camí", ha afirmat. "En temes de tanta rellevància, el govern hauria de comptar amb el PP, som un partit d'estat", ha afegit.El dirigent popular s'ha obert a donar suport al govern espanyol, però ha dit que no es pot protegir l'estat de dret "traspassant els seus propis marges". Bravo ha recordat que per constituir la comissió de secrets calen 210 diputats i que el que ha de primar és la protecció, la seguretat i l'interès d'Espanya. "La comissió de secrets oficials requereix d'una majoria qualificada i creiem que és lògic que abans es donin explicacions al principal partit de l'oposició", ha afirmat. "Tot el que sigui la defensa de l'estat de dret per protegir-se d'atacs són adequades, però si volen comptar amb nosaltres ens han de trucar", ha reblat.Bravo ha criticat que el govern espanyol s'hagi reunit per "disculpar-se" amb ERC i Bildu per l'espionatge abans de reunir-se amb el PP per debatre sobre propostes econòmiques. "Què és més important que parlar amb nosaltres per solucionar el problema econòmic del país?", s'ha preguntat el portaveu, que ha demanat al PSOE que s'assegui a negociar amb el PP per "acordar" un document que incorpori part de les mesures proposades per Feijóo per fer front a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. El PP decidirà el sentit del seu vot en els propers dies en funció de les propostes que accepti el govern espanyol. "Sánchez no va demanar el suport a Feijóo per aquest decret llei. Confiem que podrem traslladar les propostes al govern espanyol", ha remarcat.

