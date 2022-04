La reunió entre Catalunya, l'Aragó i el COE pels Jocs d'Hivern acaba sense acord

La reunió entre, l'i el(COE) pels Jocs d'Hivern ha acabat sense acord, tal com ha confirmat el govern de Lambán. La trobada a tres s'ha produït a la seu d'aquest organisme a Madrid per abordar la candidatura conjunta després que l'Aragó presentés una proposta alternativa sobre el repartiment de les proves.En la sortida de la trobada, el conseller d'Educació i Cultura de l'Aragó,, ha estat qui ha confirmat que no hi ha hagut acord, malgrat que es mostra obert a mantenir el "" sempre que la candidatura sigui en "condicions d'".La consellera de Presidència,–que ha delegat la seva presència a la trobada d'aquest dilluns en la secretària general de la conselleria de Presidència,- ja va advertir aquest diumenge que elconsidera que ja existeix un acord tècnic tancat a l'última reunió, el dia 1 d'abril, a la qual no va assistir Aragó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor