Cultura anuncia ajuts per a les parades afectades pel temporal de Sant Jordi

La consellera de, i la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters de Catalunya han anunciat aquest dilluns després de la reunió conjunta que la desena de parades d'editorials i llibreries afectades pel temporal a Barcelona, més una de Sabadell i una altra a Badalona, podran acollir-se aEn paral·lel, el Gremi aglutinarà afectacions a altres parades, que també tindran compensacions. En la trobada també s'ha confirmat la celebració de. El sector ha reiterat, a l'espera de les dades consolidades, que la facturació d'aquestserà similar a la del 2019 i que, sense el temporal, hauria estat "el millor de la història"La primera línia de treball per al gremi i la conselleria serà buscar solucions a les parades que "no van poder continuar treballant" i que teneni mirar si alguns poden tenir"A partir d'aquí, valorarem què fer", ha afegit Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre, que ha qualificat la trobada amb el Govern de "molt positiva".Segons ha avançat Garriga, que ha qualificat el Sant Jordi comels ajuts es podrien avaluar comparant-t'ho amb la facturació del 2019, tot i que és una tessitura que encara no ha donat per confirmada.

